Venäjällä lapset ylistävät laulaen elämää ilman nettiä

Venäjän valtiontelevision ykköskanavalla esitetyssä televisio-ohjelmassa Polje tšudes („Onnen kentät“) esiintyvä volgogradilainen lastenkuoro lauloi perjantaina 20. maaliskuuta elämän autuudesta ilman internetiä, kertoo venäläinen riippumaton Vertska.

Kyseessä on venäläinen versio Onnenpyörästä, mutta siihen kuuluu myös musiikkiesityksiä. Yhdessä näistä esiintyi Anastasia Serebjakovan johtama Komilfo-laulustudion kuoro. Laulustudio toimii Volgogradin hallinnon perustamissa tiloissa.

Kuoron lapset laulavat, että koska internetiä ei ole, ”ei ole blogeja eikä kanavia, joten nyt pelaamme tennistä“.

– Mikä kauhea, pelottava painajainen tämä on? kysytään ihmetellen.

Laulunjohtaja ehdottaa, että hän voisi jakaa WiFin, mutta lapset eivät enää halua, vaan heille riittää ulkona pihalla juoksentelu.

– Me emme halua, emme halua. Emme pääse nettiin. Emme istu, emme istu nettisi edessä. Tämä vuosi tulee olemaan täysin erilainen, kertosäkeessä lauletaan.

Lapset laulavat myös, että ”kännykät ovat turhia” ja ”ruudun sininen valo” ei pilaa lasten lounasta. Lisäksi laulussa kerrotaan, että ei väliä, jos netin tukiopetus jää väliin, koska ”ystäviä on mukavampi tavata oikeassa elämässä”.

Viranomaiset ovat alkaneet rajoittaa internet-yhteyttä Venäjällä. Viikko sitten Kreml katkaisi internet-yhteyden Moskovassa, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

Viranomaiset väittävät, että internetiä rajoitetaan ukrainalaisten drooni-isku-uhan takia. Samaten rajoitettu on maan tärkeintä viestipalvelua Telegramia, joka on saavutettavissa nyt vain 30 prosenttisesti verrattuna aiempaan.

On Russian television, they sang a song about how great it is to live without the internet – and suggested playing badminton instead.



It makes you wonder what they’ll offer Russian soldiers in place of the internet. https://t.co/UsF4imRNCB pic.twitter.com/lm1AaZOsOw — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 21, 2026