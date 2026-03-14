Kreml katkoi Moskovan internet-yhteydet – lankapuhelinten myynti räjähti

Moskovassa on viime viikkoina kärsitty laajista verkkoyhteysongelmista Kremlin kiristäessä otettaan internetistä, kertoo Financial Times

Ensimmäiset katkot alkoivat maaliskuun 5. päivänä. Venäjän viestintävalvontaviraston Roskomnadzorin mukaan verkkoliikenne on sen jälkeen pudonnut noin viidenneksellä.

Paikallisen median mukaan katkot ovat johtaneet radio- ja lankapuhelinten ja hakulaitteiden myynnin rajuun kasvuun. Moskovalaisia on myös kehotettu pitämään mukanaan käteistä siltä varalta, että verkkomaksut lakkaavat toimimasta.

– Ajan Puutarhakehän ohi ja pam, ei yhteyttä, ei GPS:ää, tiivistää 33-vuotias Sergei, viitaten Moskovan keskustaa ympäröivään kehätiehen.

Eräs venäläinen kansanedustaja on ehdottanut, että katkojen vuoksi kaupunkiin voitaisiin asentaa internetyhteyksillä varustettuja puhelinkoppeja. Erään paikallisen yliopiston mukaan karttasovellusten sijaan suunnistaminen on mahdollista tähtien avulla.

Verkkoyhteyksien katkaisu on uusi vaihe Kremlin kamppailussa internetiä vastaan. Aiemmin verkkoyhteyksiä on rajoitettu jo pääkaupungin ulkopuolella, jonka lisäksi suosittujen viestintäsovellusten ja sosiaalisen median alustojen käyttö on estetty.

Aiemmin kieltolistalle on joutunut muun muassa suosittu viestintäsovellus Telegram.

Kreml on myöntänyt verkkokatkokset, mutta on kommentoinut niitä toistaiseksi niukkasanaisesti. Tiedottaja Dmitry Peskovin mukaan katkokset liittyivät ”systemaattisiin turvallisuustoimenpiteisiin”, joita jatketaan niin kauan kuin on tarpeen.

Ensimmäisen viikon ajan kaikki verkkoliikenne oli katkaistu. Sen jälkeen pääsy on sallittu joillekin Kremlin hyväksymille verkkosivuille, mukaan lukien pankkipalveluihin ja Kreml-mielisille mediasivuistoille.

Kremliä lähellä olevan lähteen mukaan päätös verkkoyhteyksien katkaisemisesta tuli todennäköisesti turvallisuuspalvelu FSB:ltä.

On mahdollista, että koska Venäjän sensoreilla ei ole riittävästi teknologista osaamista estää pääsyä Telegramiin, on FSB päätynyt ottamaan käyttöön entistä kovemmat keinot. Tällä kertaa rajoituksilta ei välty edes virtuaalista erillisverkkoa eli VPN:ää käyttämällä.

Monet paikalliset ovat tyytymättömiä tilanteeseen. Erään arvion mukaan katkot maksavat yrityksille päivittäin 1–2 miljardia ruplaa, eli noin 10,8 miljoonaa – 21,6 miljoonaa euroa.

– Tämä sisältää halvaantuneet pilvipalvelut, maksujärjestelmien häiriöt ja verkkoyhteyksistä riippuvaisten logistiikkakeskusten sulkemiset, listaa kyberturvallisuusasiantuntija Dmitrii Zair-Bek.

Digioikeuksia edistävän kansalaisjärjestö RKS Globalin perustaja Sarkis Darbinyan arveleekin, että katkot ”ajavat digitaalisella hienostuneisuudellaan ylpeilleen kaupungin takaisin kivikaudelle”.

Kremlin lähteen mukaan FSB:lle yritysten tappiot ovat kuitenkin toissijaisia.

– Samanlaisia ​​toimenpiteitä on käytetty muilla Venäjän alueilla useiden kuukausien ajan, ja nyt on Moskovan vuoro, tiivistää VPN-yhtiö Amnezian perustaja Mazay Banzajev.