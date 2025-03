Moskovassa intoillaan jo länsimaisten yritysten paluusta

Huhu mahdollisesta länsimaisten yritysten paluusta Venäjälle kiihtyy tilanteessa, jossa Donald Trumpin hallinto tiivistää suhdettaan Kremliin, kertoo riippumaton venäläismedia Meduza.

Venäjän mediassa politologiksi kuvailtu Vadim Siprov on todennut, että ensimmäiseen merkittävään paluuaaltoon voisivat lukeutua suuret yhdysvaltalaiset yritykset, kuten PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike ja mahdollisesti Ford. Hänen ennustuksensa mukaan myös Visa– ja MasterCard-maksujärjestelmät jatkaisivat toimintaansa pian, ja McDonald’s kyltit voisivat taas ilmestyä Venäjälle vuoden 2025 loppuun mennessä.

Ainoan epäsuoran osoituksen mahdollisesta paluusta on kuitenkin esittänyt vain Renaultin toimitusjohtaja Luca de Meo. Financial Timesin haastattelussa hän on todennut, että mahdollisuuden osuessa kohdalle siihen ”yritettäisiin tarttua”. Myöhemmin hän kuitenkin kertoi puhuneensa vain skenaariosta, eikä varsinaisesta yrityksestä tehdä paluuta.

Venäläisen Shot-uutiskanavan mukaan japanilainen Uniqlo olisi puolestaan lähestynyt entisiä työntekijöitään ilmoittaakseen mahdollisesta ”paluusta töihin”.

Missään tapauksessa paluu Venäjälle ei kuitenkaan ole täysin mutkatonta minkään yrityksen kohdalla. Kremlin mukaan jokaisen paluuseen pyrkivän yrityksen kohdalla toteutetaan byrokraattinen prosessi, jonka avulla arvioidaan yrityksen mahdollista suotuisuutta tai epäsuotuisuutta suhteessa Venäjään.

Ensimmäinen varapääministeri Denis Manturov on todennut, että Venäjä sallii takaisin vain hyödyllisiksi katsomansa yritykset. Hänen mukaansa palaajat kohtaavat samantasoisen tarkastelun kuin vuonna 2022 lähtiessään.

– Arvioimme jokaisen tapauksen erikseen, ja jos yhteistyö on etumme mukaista, löydämme ratkaisuja, hän linjaa.

Todellisia lausuntoja yhdenkään yrityksen toimesta ei ole paluuta koskien esitetty. On arvioitu, että huhumylläkkä on osaltaan Venäjän propagandakoneiston tuotosta, koska huhun nähdään tukevan Kremlille suotuisaa narratiivia ja ulkopoliittista agendaa. Huhun ytimessä on myös esimerkiksi suhteiden vahvistaminen Donald Trumpin hallinnon kanssa.

Vaikka Donald Trump on todennut, että Venäjän vastaiset pakotteet pysyvät voimassa, kunnes rauhansopimus allekirjoitetaan, Washington ja Moskova keskustelevat jo nyt taloudellisesta yhteistyöstä. Samaan aikaan Vladimir Putin arvioi avoimesti mahdollisuuksia yhdessä yhdysvaltalaisten sijoittajien kanssa.

Rauha Ukrainassa, oli se sitten kuinka hauras tahansa, voi nopeasti avata oven laajemmalle taloudelliselle yhteistyölle Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä. Venäjältä vetäytyneet yhdysvaltalaiset yritykset voivat saada ensimmäisinä vihreää valoa palaamisen merkiksi ollen siten suotuisammassa asemassa suhteessa ”epäystävällisiin” kilpailijoihinsa.