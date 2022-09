Venäjällä ihmetellään: Ukraina siirsi uusia joukkoja koko rintamalinjalle

Venäläisten sotilasalan bloggaajien kerrotaan julkaisseen yhä huolestuneempia arvioita rintamatilanteen muutoksesta Ukrainan etelä- ja itäosissa.

Bellingcat-tutkijaryhmän johtaja Christo Grozevin jakamassa päivityksessä eräs kommentaattori huomauttaa Ukrainan kierrättäneen hiljattain etulinjaan sijoitettuja sotilaitaan.

– Motivoituneet taistelijat siirtyivät asemiin. Jos aiemmin vastassa oli heikosti koulutettuja reserviläisiä, niin nyt heidät on korvattu Nato-aseilla varustetuilla joukoilla. He käyttävät aggressiivisia puolustustaktiikoita, jonka myötä pienet ryhmät eivät epäröi lähestyä asemiamme, päivityksessä todetaan.

Ukrainan asevoimien kerrotaan lisänneen siivillä varustettujen lennokkien käyttöä, joita on vaikeampi ampua alas verrattuna pieniin neliroottorisiin laitteisiin. Bloggaaja sanoo hyökkäysten määrän lisääntyneen huomattavasti venäläisten asemia vastaan.

– Ukrainan asevoimien ammuspula näyttää hellittäneen tässä rintamanosassa, sillä he voivat tulittaa yksittäisiä kohteita 155 millimetrin tykeillä. On lisäksi kiinnitettävä huomiota vastatykistötuleen. Uudet sotilaat ovat tuoneet mukanaan tutkia, jotka ovat raastaneet omien tykkimiestemme hermoja, julkaisussa sanotaan.

Kirjoittajan mukaan tuoreiden ukrainalaisvahvistusten vaikutus on nähty koko rintamalinjalla. Aiemmissa taisteluissa kuluneita yksiköitä on vedetty takalinjaan vahvistettavaksi.

Eräs venäläinen sotilas kuvailee Hersonin alueen tilannetta ”erittäin vaikeaksi” Ukrainan maanantaina aloittaman vastahyökkäyksen vuoksi. Hänen mukaansa Venäjän ilmavoimat on onnistunut ainakin toistaiseksi tukemaan joukkoja tehokkaasti.

– Dnepr-joen ylittäviä siltoja ei voi käyttää, eikä yksikkömme ole saanut riittävästi huoltotarvikkeita. Jokea ei voi tilapäisesti ylittää. Tappioita on kertynyt vähemmän kuin ukrainalaisille, mutta silti melko paljon, sotilas sanoo.

Russian fighter in Kherson – "the situation is extremely difficult, we are cut off from constant supply". Seems to still have hope, however. pic.twitter.com/VAyYXg4qp3

