Venäjällä huoli lennokki-iskuista, ilmatorjuntaa Moskovan ympärillä

Venäläismediassa on viime aikoina esitetty huolestuneita arvioita siitä, että Ukraina voisi iskeä pitkän kantaman lennokeilla Moskovaan, Pietariin tai muihin strategisiin kohteisiin.

Joulukuun alussa useille lentotukikohdille tehtyjen iskujen arvioitiin osoittavan, että Ukraina on saanut valmiiksi paikallisesti valmistettuja pitkän kantaman lennokkeja. Niiden uskotaan pohjautuvan Neuvostoliitossa 1970- ja 1980-luvuilla käytössä olleisiin suihkukäyttöisiin Tu-141-lennokkeihin, joihin olisi asennettu taistelukärki ja modernit navigointilaitteet.

Ukrainan erikoisjoukkojen ja tiedustelupalvelun on myös väitetty toteuttaneen sabotaasi-iskuja Venäjän rajojen sisällä.

– Meidän ei pitäisi olla lainkaan yllättyneitä, jos he tekevät tällaisia suunnitelmia ja toteuttavat ne. Rehellisesti sanottuna en siis näe mitään hauskaa tässä, NTV-kanavan politiikan asiantuntija Viktor Olevich totesi.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu viime päivinä Moskovan lähialueelta kuvattuja videoita, joiden perusteella uuteen uhkakuvaan olisi varauduttu Kremlissä. Useille pelloille on väitetysti sijoitettu ilmatorjuntaohjuspattereita ja tutka-asemia.

Venäjän pääkaupungin ympärille on sijoitettu pysyvästi runsaasti ilmatorjuntakalustoa, joten ainakin osa kuvatusta kalustosta ei välttämättä ole siirretty paikalleen viime viikkoina.

Moskovan ympärillä toimii lisäksi ballistisia ohjuksia vastaan suunniteltu A-135-järjestelmä, joka otettiin käyttöön vuonna 1995. Järjestelmään kuuluu noin 70 laukaisuasemaa, joissa jokaisessa on 12–16 ydinkärjillä varustettua torjuntaohjusta.

