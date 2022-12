Venäjän televisiossa pelätään iskua Moskovaan

Venäläisellä NTV-kanavalla on keskusteltu huolestuneeseen sävyyn mahdollisista iskuista Venäjän suurimpiin kaupunkeihin. Kremlin propadangaa myötäilevän päätelevisiokanavan omistaa öljy- ja kaasukonserni Gazprom.

Keskusteluohjelmassa politiikan asiantuntija, propagandisti Viktor Olevich kehotti muita studiovieraita olemaan nauramatta juontaja Andrei Norkinin aiemmin esittämille varoituksille.

– Muistan erittäin hyvin teidän nauraneen, kun hän ennusti, että Patriot-järjestelmä lähetettäisiin Ukrainaan. Muistan hyvin, kuinka nauroitte hänen ennustaessaan, että Ukrainan asevoimat ryhtyvät vastahyökkäykseen, ja onnistuneeseen sellaiseen monilla alueilla kuten etelässä. Tästä syystä tämä ei olisi nyt lainkaan yllättävää, Olevich viittasi arvioon mahdollisista lennokki-iskuista.

– Ensinnäkin on täysin ilmeistä, että Ukrainan asevoimat ja heidän sotilastiedustelunsa ottavat mahdollisiksi kohteikseen Moskovan ja Pietarin, ja myös jotkin muut kaupungit ovat melko houkuttelevia.

Ohjelmassa Olevich muistutti, että Ukraina on tähänkin asti pystynyt toteuttamaan onnistuneita iskuja Venäjän alueella sijaitseviin lentotukikohtiin.

– Meidän ei pitäisi olla lainkaan yllättyneitä, jos he tekevät tällaisia suunnitelmia ja toteuttavat ne. Rehellisesti sanottuna en siis näe mitään hauskaa tässä.

As we approach the eleventh month of the war, on Gazprom-owned NTV pundit Viktor Olevich tells the panel not to laugh at a fellow guest's prediction that Ukraine could soon start attacking Moscow and St Petersburg with drones pic.twitter.com/cnb12iPmIm

— Francis Scarr (@francis_scarr) December 22, 2022