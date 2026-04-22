Venäjän öljyjalostamo palaa jo kolmatta päivää

Ukrainan iskujen aiheuttama tulipalo Tuapsessa Krasnodarin aluepiirissä jatkuu yhä. Nasan avaruudesta maailman tulipaloja lämpötilaeroja tarkkailevien satelliittien mukaan Tuapsessa palaa edelleen. Paloalue on kutistunut, mutta se kattaa edelleen öljysataman keskeiset alueet.

Ukraina teki onnistuneen ja ankaran drooni-iskun Tuapsen öljysatamaan maanantain vastaisena yönä. Tuoreiden alueelta sosiaaliseen mediaan jaettujen kuvien perusteella paloalueelta nousee sankkaa, mustaa savua. Tämä viittaa siihen, että palossa palaa nimenomaan öljyä.

Öljysatama on rakennettu mäelle, joka on pengerretty. Tämä on saattanut johtaa siihen, että ylempänä mäellä syttyneistä öljysäiliöistä on siirtynyt palavaa ainesta alempiin sataman osiin. Voi myös olla, että tuhojen arvioidaan jäävän vähäisemmiksi siten että palavan öljyn annetaan palaa säiliöissään. Sammuttaminen voisi aiheuttaa riskin leviämisestä.

Ukraina iski Tuapsen öljysatamaan onnistuneesti edellisen kerran viimeksi viime viikolla. Näin sataman edelliset palot oli häthätää ehditty juuri saada sammumana, kun Ukraina sytytti ne sataman uudestaan.

Ukraina on yhä useammin viime aikoina käyttänyt vastaavaa menettelyä, jossa iskut seuraavat tiheästi toisiaan. Esimerkiksi maaliskuun loppupuolella Ukraina teki Laukaansuun satamaan yhteensä viisi iskua kymmenen päivän aikana. Tällaisen menettelyn tehokkuus voi perustua esimerkiksi siihen, että toistuvilla ja tiheillä iskuilla estetään kohteen palautuminen. Iskujen toistuvuus myös kuluttaa alueen suojausta ja ilmatorjuntaa. Toistuvien iskujen talousvaikutus saadaan näin nousemaan suuremmaksi kuin yksittäisten tai harvemmin, vaikkapa muutaman kuukauden välein toistuvien iskujen vaikutus.

Tuapse on yksi Venäjän tärkeimmistä satamista etelässä, ja se on öljytuotteiden vientikeskus, jonka kautta kulkee myös hiiltä ja lannoitteita. Lisäksi siellä sijaitsee samanniminen suuri öljynjalostamo, jonka omistaa Rosneft.