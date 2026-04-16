Venäjällä ei suunnitelmia syvän avaruuden lentoihin – tauko vähintään 10 vuotta

Venäjä on käytännössä pudonnut maailman avaruusteollisuuden johtopaikoilta. Tämän myönsi 9. huhtikuuta Venäjän avaruusfoorumilla maan tiedeakatemian avaruustutkimuksen instituutin tieteellinen johtaja akateemikko Lev Zeleny.

Hän sanoi, että Venäjällä ei ole seuraavan kymmenen vuoden aikana suunnitelmia miehitettyihin syvän avaruuden lentoihin kuulennot mukaan lukien. Ainoa jäljellä oleva merkittävä projekti on uuden avaruusaseman rakentaminen kiertoradalle.

– Tietenkin venäläinen miehitetty kuulento on välttämätön, mutta meidän täytyy löytää joitain haastavia, ei-tavanomaisia ratkaisuja siirtymiseksemme kuhnailijasta johtajaksi, Zeleny totesi.

Avaruusalusten laukaisutilastot vahvistavat Zelenyn pessimismin. Viime vuonna Venäjän avaruushallinto Roscosmos laukaisi avaruuteen vain 17 rakettia, minkä pääministeri Denis Manturov ilmoitti tapaamisessaan Vladimir Putinin kanssa tammikuussa. Määrä on täsmälleen sama kuin edellisvuonna ja sama kuin Uudella-Seelannilla.

Vertailun vuoksi Yhdysvallat kasvatti laukaisujen määrää 145:stä 181:een ja Kiina 68:sta 91:een. Yhdysvalloilla oli siis kymmenen ja Kiinallakin viisi kertaa enemmän laukaisuja kuin Venäjällä. Koronapandemia pois lukien laukaisujen määrä on pienin sitten vuoden 1961, jolloin Juri Gagarin teki ensimmäisen avaruuslentonsa.

Roscosmosin tuotantojohtaja Grigori Maksimov yritti vakuuttaa foorumilla, että valtionyhtiö ”on ryhtynyt kaikkiin tarpeellisiin toimiin seuraavaa kolmea neljää vuotta varten, jotta ei ainoastaan kirittäisi vaan tultaisiin yhdeksi kolmesta maailman johtavasta avaruusvallasta”. Näillä suunnitelmilla on kuitenkin todellisia haasteita.

Tällä hetkellä kolme kuluvaksi vuodeksi suunnitellusta 20 laukaisusta on jo siirretty. Marraskuussa Baikonurin avaruuskeskuksen laukaisualustalla sattunut onnettomuus esti kansainvälisen avaruusaseman huollolle tärkeän Progress MS-33 -rahtiavaruusaluksen laukaisun. Proton-M-kantoraketin kolmannen vaiheen ja Sojuz-5-kantoraketin koelaukaisun kanssa on ilmennyt ongelmia.

Kaikkien kolmen epäonnistumisten syyt ovat erilaisia, mikä heijastaa Venäjän avaruusteollisuuden yleistä tilaa.

