Venäjää myötäillyt ja irtisanottu kirkonmies syyttää Suomen ortodokseja propagandasta

Suomen ortodoksisen kirkon useita vuosia jatkunut sisäinen kuohunta jatkuu. Tiistaina kirkon Kuopion ja Karjalan hiippakunta julkaisi verkkosivuillaan pitkän haastattelun, jossa irtisanottu ipodiakoni, metropoliitta Arsenin entinen sihteeri Kaj Appelberg pui suhdettaan kirkkoon.

Appelberg sai aikaan edellisen kohun loppusyksystä. Tuolloin hänet irtisanottiin, kun tämän katsottiin puolustelleen Venäjää ja samalla kritisoineen omaa työnantajaansa, Suomen ortodoksikirkkoa. Virallisesti irtisanomisen syy oli epäily henkeen ja terveyteen kohdistuvasta uhkauksesta. Appelbergin epäiltiin esittäneen tällaisen ortodoksisen kirkon palvelukeskuksen johtajaa Jari Rönkköön liittyen.

Appelbergin työsuhde päättyi marraskuussa, kun Moskovan patriarkaatille myönteiseksi tulkitut kommentit uutisoitiin Keskisuomalaisessa ja kirkon omassa Aamun Koitto-lehdessä. Suomen ortodoksista kirkkoa johti tuolloin nyt eläkkeelle jäänyt arkkipiispa Leo. Ortodoksinen kirkko jakautuu kolmeen hiippakuntaan. Metropoliitta Arseni on piispa, joka johtaa Kuopion ja Karjalan hiippakuntaa.

Suomen ortodoksinen kirkko kuuluu Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin alaisuuteen, Venäjän ortodoksinen kirkko puolestaan Moskovan patriarkaatin alaisuuteen. Moskovan patriarkaatin päämies on Patriarkka Kirill – ristiriitainen hahmo, jonka taustalta löytyy yhteyksiä Neuvostoliiton aikaiseen turvallisuuspalvelu KGB:iin. Nykyään Kirill on ankara Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan kannattaja ja kuuluu presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin.

Marraskuussa Keskisuomalainen ja Aamun Koitto kertoivat Kaj Appelbergin näkemyksestä, jonka mukaan Venäjän ortodoksisessa kirkossa on paremmat arvot kuin Suomessa. Hän ilmaisi myös häpeävänsä olla ”ortodoksi Suomessa tänä päivänä”.

– Venäjällä kirkko menee jumalanpalvelus edellä, kansliatoimisto ja hallinto tulevat perässä, jos tulevat. Suomessa tämä on toisin päin, Appelberg täsmensi kommenttejaan Yleisradiolle.

Appelberg jatkoi marraskuussa, että hänen kommenttiensa taustalla on pettymys Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitukseen. Hän koki, että ortodoksista kirkkoa leimaavat valehtelu ja kosto, oikeat arvot puuttuvat.

Kuluvalla viikolla julkaistussa pitkässä puheenvuorossa Appelberg moittii mediaa.

– Minusta Aamun Koitto käsitteli yhtenä kokonaisuutena kolme erillistä asiaa: kritiikkini Suomen kirkkoa kohtaan, työsuhteen päättämisen ja minusta tehdyn rikosilmoituksen, Appelberg sanoi tiistaina Ortodoksisen kirkon sivuilla julkaistussa haastattelussa.

Appelberg on nyt myös jatkanut Venäjälle myönteisiä näkemyksiään.

– Oma näkemykseni on se, että turhan usein on kirkon virallisilla sivuilla ollut halpaa kirkkopoliittista propagandaa ja puolitotuuksia. Sitä on puhe Ukrainan tukemisesta. Puhe ei ole tukea. Kuinka moni meillä täällä Suomessa tuntee patriarkka Kirillin? Luetaanko hänen puheitaan suoraan venäjän kielestä vai englanninkielisistä uutisista?

Haastattelun tekijä, ylidiakoni Jyrki Härkönen on asetellut kysymyksensä ymmärtävässä sävyssä. Hän kysyi, mihin muuhun kuin venäläiseen ortodoksisuuteen identiteetti voisi ankkuroitua. Suomen ortodoksit olivat tuhat vuotta ensin Novgorodin ja sitten Pietarin hiippakunnan jäseniä. Nykyinen autonominen kirkko on vasta sata vuotta vanha, ylidiakoni Härkönen kysyi Appelbergilta.

Appelberg vastsi, että Suomessa historiaa hävetään tai siitä ei haluta puhua. Hänen mukaansa Suomen ortodoksisen kirkon juuret ovat Kiovasta ja Novgorodista.

Appelberg esitti haastattelussa myös ankaraa kritiikkiä ortodoksisen kirkon keskushallinnon työtekijöitä kohtaan ja antaa ymmärtää, että hänet eristettiin. Samalla Appelberg manasi kirkollishallituksen sitoutumisen puutetta ja sanoo, että työskentely nykyään kirkon keskustalolla on kuin missä tahansa valtion tai kaupungin hallinnossa.

– Keskushallinnon virkamieskunnan heikko kosketuspinta ortodoksiseen kirkkoon näkyy kaikessa. Sieltä tulee määräystä ja ohjeistusta, jolla ei ole kirkon elämän kanssa yhtään mitään tekemistä.

Ortodoksisen kirkon oma lehti Aamun Koitto tavoitti Kuopion ja Karjalan hiippakunnan metropoliitta Arsenin, joka sanoi että tiesi Appelbergin kommenttien julkaisemisesta etukäteen ja oli hyväksynyt sen.

– Ikävää, jos hänen mielipiteensä pahoittivat jonkun mieltä, Arseni sanoi. Metropoliitta valitteli siis muiden tunteita mutta ei sitä, mistä ne aiheutuivat.

Joulukuussa koko Suomen ortodoksien kirkon johtoon noussut arkkipiispa Elia kertoi Aamun Koitolle keskiviikkona olevansa tietoinen Arsenin hiippakunnan alaisuudessa ja sivuilla julkaistuista kommenteista. Hän jakoi kirkon keskushallinnon työsuojelupäällikön esittämän huolen tekstin mahdollisesti aiheuttamasta mielipahasta. Aamunkoiton mukaan haastattelun muuhun sisältöön arkkipiispa aikoo puuttua ”asiaankuuluvia reittejä pitkin”.