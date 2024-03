Venäjä suunnittelee Suezin kanavalle kilpailijaa – tutkija epäileväinen

Lännen asettamien kovien pakotteiden seurauksena Kiina on nopeasti noussut Venäjän merkittävimmäksi kauppakumppaniksi. Nyt Venäjä on laajentamassa rautatielinjojaan etelään taloussuhteiden tiivistämiseksi entisestään, uutisoi Dagens Nyheter.

Kyse on etenkin 160 kilometrin pituisesta, iranilaiset Astaran ja Rashtin kaupungit yhdistävästä radasta, jonka rakentamista Venäjä on tukenut 1,4 miljardin dollarin lainalla. Valmistuessaan rataosuus avaisi Venäjälle nopean reitin Persianlahden satamiin, nopeuttaen tavarankulkua Venäjältä esimerkiksi Kiinaan ja Intiaan merkittävästi. Venäläisten virkamiesten mukaan reitti kilpailisi jopa Suezin kanavan kanssa.

Tukholman kauppakorkeakoulun siirtymätalouksien tutkimuskeskus SITE:n johtaja Torbjörn Becker arvioi Venäjän tällä ja muilla infrastruktuurihankkeilla pyrkivän paikkaamaan lännen jättämää aukkoa taloudessaan. Kiinan lisäksi muun muassa Intia on noussut Venäjän keskeiseksi kauppakumppaniksi.

– En sanoisi, että kyse on mistään lyhytjänteisestä ratkaisusta, vaan signaalista siitä että heidän on pakko siirtää kauppansa painopistettä tähän maailmankolkkaan. Jos Venäjä aikoo jatkaa nykyiseen malliin Ukrainassa, on heidän keksittävä uusia keinoja tehdä kauppaa ja tämä on askel siihen suuntaan, Becker sanoo DN:lle.

Suezin kanavan kilpailijaksi kaavaillusta reitistä tuskin on.

– Sitä minun on vaikea uskoa, niiden laivojen volyymit ovat erittäin suuria. Rahtikustannukset ovat suurilla aluksilla pienempiä kuin muilla kuljetusvälineillä.

Länsikaupan kutistuminen on kaikesta huolimatta tappio Venäjälle ja venäläisille kuluttajille, Becker toteaa. Aasiasta ja Lähi-idästä saadut tuotteet ovat usein heikkolaatuisia eivätkä maat ole lännen kaltaisia vientimarkkinoita.

– Tämä ei ole Venäjälle mikään hyvinvointivoitto.