Venäjä yritti rynnäkköä tavallisilla Ladoilla, tuloksena verilöyly

Ukrainan rintamalta on tullut jälleen videoita, jotka saattavat kieliä Venäjän joukkojen kalustovaikeuksista.

Alta löytyvillä videolla näytetään tavallisilla panssaroimattomilla henkilöautoilla tehtyjä rynnäkköyrityksiä.

Ensimmäisen videon on jakanut Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU Telegramissa. Siinä näytetään lennokkeja tuhoamassa useita Venäjän joukkojen hyökkäyksessä käyttämiä maastoautoja. SBU kuvaa torjuntaiskuja lennokkien lentäjien ”mestariteokseksi”.

Toisella videolla näkyy jälleen rintamalla etenevä venäläisten Lada Niva -maastoautojen saattue, jonka lennokit tuhoavat ja pysäyttävät. Video on jaettu Ukrainan asevoimien 60. mekanisoidun prikaatin Telegram-kanavalla.

– Kun viholliselta loppuvat miehistönkuljetusvaunut ja tankit, lähdetään banzai-hyökkäyksiin jopa Nivoilla. Keksivät he mitä tahansa, on lopputulos aina sama, videon saatteessa todetaan.

Rintamalla on kummasteltu jo aiemmin moottoripyörien ja ivallisesti golfautoiksi kutsuttujen kiinalaisvalmisteisten kevytajoneuvojen käyttöä Venäjän hyökkäysoperaatioissa.

Russian assault group on unarmored civilian Lada Niva vehicles tried to attack the positions of the 60th Brigade of Ukraine. https://t.co/6fYzJbxDQT https://t.co/KLwIVe0Lyj pic.twitter.com/ukGMZcbGhM

