Venäjä yrittää urkkia tietoja Ukrainan armeijasta haittaohjelmilla

Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät haittaohjelmia, joita kutsutaan nimellä Infamous Chisel (Pahamainen taltta), kohdistaakseen Ukrainan armeijan käyttämiin sovelluksiin sotilaallisen tiedon varastamiseksi, Britannian puolustusministeriö kertoi raportissaan viestipalvelu X:ssä.

– Infamous Chisel mahdollistaa jatkuvan pääsyn vaarantuneisiin Android-laitteisiin sekä tietojen keräämisen ja suodattamisen niistä. Haittaohjelmaa kohdistetaan Ukrainan armeijan käyttämiin Android-sovelluksiin.

– Infamous Chiseliä on erittäin todennäköisesti käytetty arkaluonteisten sotilaallisten tietojen varastamiseen. Tämä toiminta osoittaa Venäjän jatkuvan kybervalmiuksien käytön tukena hyökkäykselle Ukrainaan, raportissa sanotaan.

Venäläinen hakkeriryhmä Sandworm on käyttänyt kyseistä haittaohjelmaa. Britannian Kansallinen kyberturvallisuuskeskus NCSC on katsonut Sandwormin Venäjän pääesikunnan päätiedusteluosaston (GRU) ja erityisteknologian pääkeskuksen (GTsST) alaiseksi.

