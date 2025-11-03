”Moskova voi tulkita USA:n ratkaisut kutsuksi”

Yhdysvaltojen sotilaallisen läsnäolon väheneminen Euroopassa tulee johtamaan siihen, että maanosan on otettava entistä suurempi vastuu puolustuksestaan.

Viime aikoina uutisotsikoissa on kerrottu USA:n suunnitelmista vähentää joukkojensa määrää Romaniassa. Uutisia kommentoi blogissaan myös kansanedustaja Timo Heinonen (kok.).

– Tarkkoja tietoja tai vahvistettuja lukuja ei ole kerrottu, mutta se on hyvä muistaa, että nykyinenkin määrä amerikkalaissotilaita Romaniassa on vain 1 700. Aftonbladet uutisoi, että määrää vähennettäisiin nyt noin tuhanteen sotilaaseen, Heinonen toteaa.

Romanialaisen G4Median mukaan USA olisi vetämässä pois noin 800 sotilasta. Median virallisten lähteiden mukaan joukkojen vähennyksiä tulisi myös Bulgariaan, Unkariin ja Slovakiaan.

– Kyse on siis lähinnä yhden prikaatin rotaation vähennyksestä. Vertailun vuoksi kannattaa huomata, että yksin Saksassa on edelleen useita kymmeniä tuhansia Yhdysvaltain sotilaita ja Puolassakin jopa 10 000, Heinonen huomauttaa.

Hän muistuttaa, että lisäksi Yhdysvalloilla on Euroopassa maavoimien tukikohdat muun muassa Romaniassa, Bulgariassa ja Puolassa. Lisäksi ilmavoimien joukkoja sijoitettuna pysyvästi Turkkiin, Italiaan ja Iso-Britanniaan. Lisäksi USA:lla on laivastotukikohta Espanjassa ja Italiassa.

Joukkojen vähennysten on pelätty vaarantavan jopa puolustusliitto Naton tulevaisuuden. Heinonen ei itse allekirjoittaisi tällaisia väitteitä, vaikka amerikkalaisjoukkojen määrä vähenisikin.

Puolan Itä-Euroopan tutkimuskeskuksen johtaja Justyna Gotkowska on jopa varoittanut, että ”Venäjä voi tulkita USA:n ratkaisut kutsuksi [hyökätä Eurooppaan]”.

– En itse aivan näinkään suoraa johtopäätöstä vetäisi, mutta se on minusta päivän selvää, että Euroopan tulee omaa ansalankaansa vahvistaa ja virittää paremmin. Minusta oleellista olisi nyt tehdä Euroopan Nato-maiden verkostosta niin yhtenäinen, että mikään maa ei voisi edes pahimmassakaan painajaisessa pelätä joutuvansa yksin [Vladimir] Putinin päiväunen kohteeksi, Heinonen toteaa.

Yhdysvaltain suunnitelmat vähentää joukkojaan Euroopassa tulevat joka tapauksessa tarkoittamaan sitä, että Euroopan maiden on otettava entistä suurempi vastuu puolustuksestaan. Se korostaa myös Euroopan maiden yhteistyön merkitystä.

– Kuten olen aiemminkin todennut niin itse en epäile, että Euroopan puolustuskyky jäisi nyt rahasta kiinni, mutta enemmän huolissani olen siitä yhteisestä tahdosta ja yhteisestä suunnitelmallisuudesta. Pitäisi ehdottomasti tehdä enemmän yhdessä, suunnitella yhdessä ja rakentaa vahvempaa sotilaallista Eurooppaa yhdessä. Se olisi varmin rauhantae Euroopassakin seuraavatkin 80 vuotta, Heinonen toteaa.

Heinonen kuitenkin uskoo, että Yhdysvalloilla tulee olemaan merkittävä määrä sotilaita Euroopan alueella myös jatkossa.