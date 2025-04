Riski kasvaa – Kreml jatkaa massiivista vaikutusoperaatiota Moldovassa

Venäjän johto on sekaantunut Moldovan politiikkaan jo vuosikausien ajan maan strategisen sijainnin vuoksi. Moldovan ja Ukrainan rajalla sijaitseva kapea Transnistrian maakaistale on ollut Kreml-mielisten joukkojen hallussa jo 1990-luvulta asti, ja sinne on sijoitettu Venäjän asevoimien ”rauhanturvaajia”.

Moldovan suunnalla käytössä ovat olleet vaikuttamisoperaatioiden kaikki keinot feikkiuutisista suoraan lahjontaan. Toimintaa on käytännössä toteutettu paikallisten oligarkkien avulla.

Moldova ilmoitti hiljattain karkottavansa kolme venäläisdiplomaattia, joiden epäillään osallistuneen Kremliin myötämielisesti suhtautuvien poliitikkojen salakuljetukseen Transnistriaan.

Presidentti Maia Sandun mukaan Kremlin tavoitteena on nostaa liittolaistensa valtaan Moldovassa hinnalla millä hyvänsä. Viime vuoden presidentinvaaleissa Venäjän väitetään käyttäneen lähes 200 miljoonaa euroa vaalivaikuttamiseen. EU-jäsenyyden kannattajat voittivat täpärästi syksyllä 2024 järjestetyn kansanäänestyksen.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden valtuuskunta vieraili maalis–huhtikuun vaihteessa Moldovassa tutustumassa maan ulko- ja sisäpoliittiseen tilanteeseen sekä osoitti samalla tukeaan maan EU-jäsenyyspyrkimyksille. Suomesta mukana oli ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.).

Koskisen mukaan maan nykyinen hallitus ja presidentti ovat vahvasti EU-lähentymisen kannalla ja tekevät kiivaasti töitä, jotta neuvotteluissa komission kanssa edetään määrätietoisesti. Odotettavissa on, että opposition kannatusta yritetään nostaa Kremlin rahoilla ensi syksynä pidettävissä parlamenttivaaleissa.

– Vaaleihin on tiedossa hyvin samantyyppinen projekti kuin presidentinvaaleissa ja EU-äänestyksessä. On näyttöä siitä, että Venäjää lähellä olevat oligarkit käyttivät toimintaan noin 200 miljoonaa euroa. Heistä osa on mahdollisesti suoraan Venäjän ohjauksessa, Johannes Koskinen sanoo Verkkouutisille.

Kansanedustajan mukaan ulkomoldovalaisten äänestysaktiivisuuden nousu oli myönteistä. Heistä valtaosa tukee EU-jäsenyyspolkua. Ei ole kuitenkaan takeita, minkälaisella koalitiolla Maia Sandun PAS-puolue pystyy jatkamaan vaalien jälkeen. Puolueen kannatus on kyselyiden perusteella noin 37 prosentin luokkaa.

Johannes Koskinen sanoo Moldovan tilanteen muistuttavan osin Georgiaa, joskin siellä Kreml-mieliset oligarkit ovat pitäneet Georgialainen unelma -puolueen vallassa. Eurooppa-mielistä oppositiota on viime vuosina syrjitty.

– Menetelmät ovat hyvin samoja. Ihmisiä tehdään epätietoisiksi siitä, ketkä ovat todellisuudessa Euroopan kannalla ja ketkä ei. Ja taustalla tapahtuu suhmurointia ja vaalien ostamista Venäjä-mielisiltä tahoilta, Johannes Koskinen toteaa.

Riskit ovat osin lisääntyneet Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon myötä. Valkoinen talo leikkasi rajusti USAID-rahoitusta ja ajaa alas Radio Free Europen kaltaisia tiedotuskanavia.

– Moldovassa ollaan tästä todella huolissaan. Olisi tärkeää, että EU tai eurooppalaiset maat löytäisivät keinoja hoitaa korvaava rahoitus, jotta totuudenmukaisen tiedon jakokanavat säilyisivät, Koskinen sanoo.

Hän toivoo Maia Sandun puolueen rakentavan syksyn vaaleihin eurooppalaista Moldovaa ajavan laajan kansanrintaman. Jo nykyisessä koalitiossa on mukana sitoutumattomia kansanedustajia yliopistoista, järjestöistä ja muilta tahoilta.

– On sosiaalista tyytymättömyyttä ja muuta, joka kanavoituu oppositiopuolueisiin, vaikka äänestäjäkunnasta yli kaksi kolmasosaa on vahvasti Eurooppa-myönteisiä. Tämä kuitenkin hämärtyy oppositiopuolueissa, joista merkittävimmät ovat Venäjän rahoitukseen hakeutuvia, Johannes Koskinen sanoo.

Moldovan tilanne on toistaiseksi kohtuullisen hyvä, sillä parlamentti, hallitus ja presidentin virka ovat kansan enemmistön käsissä.

– Mutta haavoittuvuus on tietysti melkoinen, kun voidaan käyttää kaikkia kybermenetelmiä ja levittää tietoverkkojen kautta valeuutisia. Sekä ottaa mukaan suoria korruptiivisia elementtejä rahankäytöllä. Tätä voitelurahaa kanavoidaan sosiaalisesti huono-osaisille ryhmille, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja toteaa.

