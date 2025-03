Kreml avun katkaisusta: Aiomme tuottaa maksimaalista tuhoa

Kremlissä aiotaan ottaa kaikki hyöty irti sodan viimeisimmästä käänteestä, jossa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeytti sotilaallisen avun antamisen Ukrainalle sekä tiedustelutietojen jakamisen.

Sotatarvikkeita Ukrainaan viemässä olleet USA:n rahtikoneet kääntyivät ilmassa takaisin kun määräys tuli, Sky News kertoi eilen illalla. Tietojen välittämisen katkon on kerrottu vaikuttavan muun muassa Ukrainan järjestelmään, joka varoittaa tulossa olevista pitkän matkan ohjuksista, sekä HIMARS-raketinheittimien ohjusten maalitusjärjestelmään.

Entinen presidentti ja Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev sanoi keskiviikkona, että Yhdysvaltojen asetoimitukset Ukrainalle todennäköisesti käynnistyvät uudelleen, mutta Venäjän päätavoite pysyy ja se on ”maksimaalisen tuhon aiheuttaminen” Ukrainan maaperällä.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) toteaa, että Medvedevin lausunto kuvastaa sitä, että Venäjä yrittää hyötyä USA:n avun keskeytymisestä. Venäjä pyrkii etenemään Itä- ja Etelä-Ukrainassa voidakseen saada paremmin haltuunsa Luhanskin, Donetskin, Zaporizzjan ja Hersonin alueet, joita se vaatii itselleen.

Medvedevin puheet viittasivat myös siihen, että Venäjä hyvin ymmärtää aikaikkunan olevan rajallinen, jossa ”mahdollisimman suurta vahinkoa” Ukrainan joukoille voidaan aiheuttaa.

ISW toteaa, että Venäjän joukot käyttivät hyväkseen Yhdysvaltojen sotilaallisen avun aiempaa keskeytystä vuoden 2024 alussa, muun muassa yrittämällä valloittaa Harkovan kaupungin toukokuussa 2024, ennen kuin Yhdysvaltain sotilaallinen apu alkoi virrata rintamalla oleville Ukrainan joukoille.