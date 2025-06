Venäjä on antanut kaikkien aikojen ironisimman lausunnon tuomitessaan Israelin iskut Iraniin, kertoo Business Ukraine magazine X-palvelussa.

Venäjän ulkoministeriö korostaa lausunnossaan, että ”provosoimattomia sotilaallisia iskuja itsenäistä YK:n jäsenvaltiota, sen kansalaisia, rauhallisia kaupunkeja ja ydinlaitoksia vastaan ei voida missään nimessä hyväksyä. Kansainvälinen yhteisö ei voi suhtautua välinpitämättömästi tällaisiin julmuuksiin, jotka tuhoavat rauhan ja vahingoittavat alueellista ja kansainvälistä turvallisuutta”.

Venäjä on laajamittaisen hyökkäyssotansa aikana Ukrainassa syyllistynyt jokaiseen edellä mainitsemaansa kohtaan, joita Kreml siis pitää tuoreen lausuntonsa perusteella täysin hyväksymättöminä.

Venäjän asevoimat aloitti verisen hyökkäyssodan Ukrainassa 24. helmikuuta 2022 ilman provokaatiota. Hyökkääjä on iskenyt jatkuvasti siviileitä ja kaupunkeja vastaan sekä harjoittanut häikäilemätöntä riskinottoa Tshernobylin ja Zaporižžjan ydinvoimaloiden turvallisuudella.

Tämä on horjuttanut Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria ja johtanut sen uudelleen muotoilemiseen.

Russian Foreign Ministry "strongly" condemns Israeli attack on Iran.

"Responsibility for all the consequences of this provocation will fall on the Israeli leadership."https://t.co/AFSjX7GTXe pic.twitter.com/WD25ZraI4H

— Will Porter (@TheWillPorter) June 13, 2025