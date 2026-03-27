Veljekset syöttivät tekaistuja tietoja iranilaiselle vakoojalle, saivat itse syytteen

Israelilaisveljekset ovat joutuneet ongelmiin väitetysti syötettyään iranilaiselle vakoojalle väärennettyä tiedustelutietoa, josta suuri osa oli luotu tekoälytyökaluilla, kuten ChatGPT, Grok ja Gemini. Parikymppiset syytetyt ovat mediatietojen mukaan ansainneet ”salaisuuksien” myynnillä yli 100 000 sekelin (yli 27 500 euron) arvosta kryptovaluuttaa.

Maaliskuun lopulla julkaistun syytteen mukaan toiminta alkoi elokuussa 2025, kun iranilainen agentti otti yhteyttä toiseen veljeksistä Telegram-viestintäsovelluksen kautta. Epäillessään agentin olevan iranilainen hän esiintyi tietojärjestelmäalan opiskelijana, joka on liittymässä Yksikköön 8200, Israelin puolustusvoimien tiedustelun eliittijoukkoon. Hän loi yksiössä muka olevan valeystävän vahvistaakseen uskottavuuttaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Veljeksiä syytetään Israelissa keskustelujen lavastamisesta, asiakirjojen väärentämisestä ja tekoälyn käyttämisestä fiktiivisen sotilaan kuvien luomiseksi. Syyttäjän mukaan he lähettivät sepitettyjä raportteja potentiaalisista Yhdysvaltojen pommituksista, strategisista maaleista Iranissa ja keksivät jopa väitteen, joka liitti Israelin toimet vuonna 2024 Azerbaidžanissa tapahtuneeseen helikopterionnettomuuteen, jossa Iranin presidentti Ebrahim Raisi sai surmansa.

Viranomaisten mukaan jotkut veljesten toimittamista tiedoista oli täysin keksittyjä, kun taas jotkut oli kursittu kasaan vahingossa kuulluista keskusteluista ja julkisista lähteistä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Veljesten puolustusasianajaja on kutsunut syytteitä ”törkeiksi” väittäen, että veljekset eivät ole maanpettureita, vaan ”isänmaallisia ja sionistia veljiä”, jotka yrittivät pettää Teherania eikä avustaa sitä.

– He myivät sepitettyä tietoa iranilaisille… ja saivat siitä rahaa. Heidän tarkoituksensa oli vahingoittaa ja pettää iranilaista vihollista, ja he onnistuivat siinä. Syytteen sijasta tässä tarpeettomassa oikeusjutussa valtion pitäisi antaa heille Israel-palkinto heidän panoksestaan kansalliselle turvallisuudelle, siteerasi Jerusalem Post puolustusasianajajan sanoneen.

Toinen veljeksistä odottaa oikeudenkäyntiä pidätettynä. Kumpikin saa syytteen yhteydenpidosta ulkomaiseen agenttiin, tietojen välittämisestä viholliselle ja toiseksi henkilöksi tekeytymisestä.