Verkkouutiset

Itärajan esteaitaa Tohmajärvellä. LEHTIKUVA/JARNO ARTIKA

Venäjä tuo joukkoja Suomen lähelle – ”Kyse ei ole vain suorasta uhasta”

  • Julkaistu 01.01.2026 | 10:10
  • Päivitetty 01.01.2026 | 12:37
  • Itäraja, Venäjä
Jarno Limnellin mukaan joukkojen keskittäminen on myös poliittista ja psykologista painostusta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kansanedustaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.) kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Ukrainan sodan jälkeen meidän on varauduttava yhteen asiaan ennakoivasti.

– Venäjä tulee sijoittamaan merkittävästi nykyistä enemmän sotilasjoukkoja Suomen itärajan läheisyyteen. Tämä ei ole spekulaatiota, vaan looginen ja strateginen jatkumo – ja siihen on varauduttava.

Hän toteaa, että sodan aikana Venäjä on tyhjentänyt rajaseutuamme joukoista ja kalustosta Ukrainan rintamalle.

– Kun sota päättyy tai jäätyy, nämä joukot palautuvat ja täydentyvät. Osa modernisoituna, osa kokeneempana, ja nykyistä suuremmalla painolla Naton uutta itärajaa vasten.

Limnell arvioi, että Venäjän näkökulmasta Suomi on nyt sotilaallisesti eri asemassa kuin aiemmin.

– Nato-jäsenyys muuttaa Venäjän sotilaallista suunnittelua pysyvästi. Lisää joukkoja, uusia esikuntia, drooneja, ohjuskykyä ja nopean reagoinnin valmiuksia rajamme tuntumaan on realistinen skenaario.

Limnellin mukaan kyse ei ole vain suorasta sotilaallisesta uhasta.

– Joukkojen keskittäminen on myös poliittista ja psykologista painostusta: epävarmuuden luomista, pelotteen haastamista ja signaali Naton yhtenäisyydelle. Tämä on Venäjän tapa testata rajoja ilman, että yhtään laukausta ammutaan.

Limnell muistuttaa, että itärajamme on Naton ja EU:n raja.

– Paras vastaus ei ole paniikki, vaan määrätietoinen varautuminen: oma puolustuskyky, liittolaisten läsnäolo ja selkeä viesti siitä, että Suomeen kohdistuva painostus kohdistuu koko liittokuntaan. Ennakoiva vahvuus on paras rauhantakuu.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)