Venäjä tuo joukkoja Suomen lähelle – ”Kyse ei ole vain suorasta uhasta”

Kansanedustaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.) kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Ukrainan sodan jälkeen meidän on varauduttava yhteen asiaan ennakoivasti.

– Venäjä tulee sijoittamaan merkittävästi nykyistä enemmän sotilasjoukkoja Suomen itärajan läheisyyteen. Tämä ei ole spekulaatiota, vaan looginen ja strateginen jatkumo – ja siihen on varauduttava.

Hän toteaa, että sodan aikana Venäjä on tyhjentänyt rajaseutuamme joukoista ja kalustosta Ukrainan rintamalle.

– Kun sota päättyy tai jäätyy, nämä joukot palautuvat ja täydentyvät. Osa modernisoituna, osa kokeneempana, ja nykyistä suuremmalla painolla Naton uutta itärajaa vasten.

Limnell arvioi, että Venäjän näkökulmasta Suomi on nyt sotilaallisesti eri asemassa kuin aiemmin.

– Nato-jäsenyys muuttaa Venäjän sotilaallista suunnittelua pysyvästi. Lisää joukkoja, uusia esikuntia, drooneja, ohjuskykyä ja nopean reagoinnin valmiuksia rajamme tuntumaan on realistinen skenaario.

Limnellin mukaan kyse ei ole vain suorasta sotilaallisesta uhasta.

– Joukkojen keskittäminen on myös poliittista ja psykologista painostusta: epävarmuuden luomista, pelotteen haastamista ja signaali Naton yhtenäisyydelle. Tämä on Venäjän tapa testata rajoja ilman, että yhtään laukausta ammutaan.

Limnell muistuttaa, että itärajamme on Naton ja EU:n raja.

– Paras vastaus ei ole paniikki, vaan määrätietoinen varautuminen: oma puolustuskyky, liittolaisten läsnäolo ja selkeä viesti siitä, että Suomeen kohdistuva painostus kohdistuu koko liittokuntaan. Ennakoiva vahvuus on paras rauhantakuu.