Venäjä torjuu Ukrainan droneja estämällä nettiyhteyksiä kuukausiksi – talous kärsii

Ukrainan droonihyökkäysten jyrkkä lisääntyminen Venäjän sisäisiin kohteisiin on saanut Kremlin rajoittamaan internetin toimintaa väliaikaisesti yhä useammassa paikassa. Mobiilidatan saatavuutta säännöstellään siksi, että osa hyökkäysdroneista käyttää sitä laitteen etäohjaamisessa tuhottavaan kohteeseen. Verkkoyhteyksien katkominen aiheuttaa kuitenkin yhä enemmän vaivaa, vaikeuksia ja häiriöitä niin asukkaille ja kuluttajille kuin yrityksille ja julkisille palveluille.

Paikalliset katkokset ovat kesän mittaan kestäneet muutamasta tunnista jopa muutamaan viikkoon. Venäläinen internetin saatavuutta monitoroiva Na Svjazi -projekti on laskenut, että heinä-elokuussa katkoja oli yli 2000. Heidän mukaansa määrä kolminkertaistui kesäkuusta.

— Sota on vihdoin saavuttanut Venäjän, sanoi Mihail Klimarev, maanpaossa toimivan venäläisen digitaalisten oikeuksien ryhmän Internet Protection Societyn johtaja brittiläiselle Financial Timesille.

Internet-katkokset lamauttavat kassakoneita, estävät bussimatkustajia käyttämästä matkakortteja ja taksikuskeja paikantamasta osoitteita.

Katkokset lisäävät Venäjän sotatalouden haasteita, joka osoittaa rasituksen merkkejä vuosia jatkuneiden länsimaiden pakotteiden jälkeen. Yritykset kamppailivat toimitusketjujen häiriöiden ja ennätyskorkojen kanssa jo kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Internet Protection Societyn laskelman mukaan yksi vuorokausi ilman internetiä maksaa Venäjälle 46,4 miljardia ruplaa eli lähes 550 miljoonaa dollaria. Yksistään pääkaupunki Moskovalle päivä ilman nettiä kustantaa 9,6 miljardia ruplaa eli noin 114 miljoonaa dollaria.

Venäjän valtiontelevisio antoi elokuussa katsojille ”elämänohjeita” nettikatkosten varalta: Ota lähiviestintäominaisuudet käyttöön puhelimesi asetuksissa, niin voit lähettää rahaa toiselle henkilölle yksinkertaisesti pitämällä älypuhelintasi hänen älypuhelintaan vasten. Tämä tekniikka toimii radioaaltojen avulla.

Kanava haastatteli parisataa kilometriä Moskovasta itään sijaitsevan Vladimirin asukasta. Tämä sanoi opetelleensa välttämättömän bussiaikataulun ulkoa, koska sen saatavuuteen verkosta ei voinut enää luottaa. Positiivisena puolena haastateltava näki sen, että ystäviä tavatessaan ihmiset puhuvat enemmän toisilleen nyt kun eivät voi roikkua puhelimien kimpussa.

Verkkokatkoksia esiintyy usein sotilastukikohtien ympäristössä, missä paikallisviranomaiset katkaisevat mobiiliverkkoja häiritäkseen drone-ohjausta. Monissa tapauksissa katkokset kestävät muutamasta tunnista useisiin päiviin.

Nižni Novgorodin seudulla noin 400 km Moskovasta itään sijaitsee sotateollisuutta kuten Sverdlovin ammustehdas ja Korundin kemiantehdas. Siellä osa alueista on ollut ilman mobiilinettiä yhtäjaksoisesti jopa kaksi kuukautta. Ukrainalaiset droonit iskivät kaupunkiin muutaman kuukauden välein vuonna 2024, mutta tänä vuonna iskut ovat yleistyneet.

— Alueellamme on monia teollisuus- ja strategisia kohteita, jotka ovat vihollisen kannalta kiinnostavia, Nižni Novgorodin kuvernööri Gleb Nikitin kirjoitti VK-sivullaan heinäkuussa.

— Siksi heikon signaalin alueet ovat laajoja ja vaikuttavat moniin asuinalueisiin.

Myös erittäin turvallisiksi mielletyt seudut ovat alttiita satelliittipaikannuksen häirinnälle, jotka vääristää puhelimen sijaintitietoja. Käytännössä Moskovan keskustassa satelliittipaikannus on toiminut heikosti tai ei ollenkaan viimeiset pari vuotta. Eräs Moskovan asukas kertoi sosiaalisessa mediassa pyöräilleensä Kremlin ohi, jolloin puhelin antoi onnitteluilmoituksen. Puhelimen mukaan pyöräilijä oli juuri suorittanut Krimin Simferopolista alkaneen 185 kilometrin fillarimatkan Ukrainan halki.

Delimobil, joka on yksi Venäjän suurimmista autonjakopalveluista, kertoi että heinäkuussa pahentuneet GPS-signaalin ja mobiilidatan häiriöt ovat johtaneet siihen että käyttäjät eivät löydä jaettavia autoja. Tällöin palvelun käyttö estyy. Myös yhtiön huolto toimii paikannuksella ja mobiilinetillä. Jos autoa ei löydetä, ei teknikko pääse huoltamaan sitä.

— Näiden tapahtumien negatiiviset vaikutukset vastaavat noin kymmentä prosenttia liikevaihdostamme, sanoi Delimobilin yritysrahoituksen johtaja Andrei Novikov yhtiön tulosjulkistuksessa elokuussa.

— Meille se on paljon.

Venäjän keskuspankki raportoi, että liikkeessä oleva käteinen kasvoi heinäkuussa 2,2 miljardilla dollarilla. Se on hieman enemmän kuin aiempina vuosina. Keskuspankki yhdisti kasvun siihen, että ihmiset ja yritykset varautuvat tilapäisiin internetkatkoksiin.

Internetin katkokset myös lisäävät sorron kokemusta Venäjällä. Kreml kiristää digitaalisen palvelujen käyttöä ja tiedon saatavuutta jo muutenkin ilman dronentorjuntatoimia. Tämä lisää sotapropagandaa ja disinformaatiokampanjoita kotimaassa ja ulkomailla.

Myös länsimaiset pakotteet ovat rajoittaneet venäläisten teleoperaattoreiden vaihtoehtoja sen jälkeen, kun Suomen Nokia ja Ruotsin Ericsson vetäytyivät maasta.

— Vain Kiinan Huawei on jäljellä, ja silloinkin suuri osa laitteista tulee harmaatuonnin kautta eikä tarvittavissa määrin, Internet Protection Societyn Mihail Klimarev sanoi.

Venäjä ulottuu 11 aikavyöhykkeelle ja sen alueella operoi yli 1,3 miljoonaa mobiilitukiasemaa. Niistä tuhansia on vaihdettava joka vuosi. Ennen sotaa Venäjä toi maahan säännöllisesti yli 50 000 tukiasemaa vuodessa pelkästään verkon ylläpitämiseksi, Klimarev totesi. Nyt se on erittäin vaikeaa.

Kun suuret verkkolaitetoimittajat ovat poistuneet, yhteydet heikkenevät hitaasti. Muutos voi kestää vuosikymmeniä.

— Mitä enemmän talous heikkenee, sitä huonommaksi verkon laatu muuttuu, Klimarev sanoi.