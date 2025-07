Venäjä toi sotaan uuden aseen: R-77M on haaste kaikille vastustajille

Venäjä on todennäköisesti ottanut Ukrainassa käyttöönsä uuden ilmataisteluohjuksen, uutisoi TWZ. Uusi R-77M on merkittävästi paranneltu versio keskimatkan R-77-ohjuksesta, ja asiantuntijat kuvailevat sitä ”suureksi haasteeksi” niin Ukrainalle kuin muillekin Venäjän vastustajille. Vaikka Venäjä on ohjusteknologian saralla yhä Yhdysvaltoja ja Kiinaa jäljessä, pyrkii maa kuromaan eroa umpeen, TWZ toteaa.

– Tämä ase merkinnee parannusta kantamaan, hakupäähän ja kestävyyteen vastatoimilta, yhdysvaltalaisen IISS-ajatushautomon tutkija Doug Barrie arvioi.

– Ei olisi yllätys jos – ja tämä on yhä jossittelua – Venäjän ilma- ja avaruusvoimat testaisi ohjusta taisteluympäristössä Ukrainassa.

Ohjusvalmistaja Vympelin mukaan R-77M pystyy torjumaan laukaisukoneeseen kohdistuvia ilmatorjuntaohjuksia, mukaan lukien takaa lähestyviä ohjuksia. TWZ kehottaa kuitenkin suhtautumaan venäläisväitteisiin varauksella.

Vanhempaan, jo 1990-luvulta alkaen Venäjän arsenaaliin kuuluneeseen R-77-malliin verrattuna uuden ohjuksen paranneltuja ominaisuuksia ovat moottorin kaksoispulssi ja tehokkaampi tutkahaku. Vahvistamattomien tietojen mukaan uuden ohjuksen kantomatka olisi jopa kaksinkertainen vanhempaan malliin verrattuna, olleen siten joissakin arvioissa lähemmäs 160 kilometriä. Toisissa arvioissa kantomatkaksi lasketaan kuitenkin noin 120 kilometriä, TWZ toteaa.

