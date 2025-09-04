Vladimir Putinin ”ihmeasetta” testataan pohjoisessa – USA:n tiedustelukone kävi lähellä

Venäjä testaa mitä ilmeisimmin jälleen ydinkäyttöistä Burevestnik-risteilyohjusta Novaja Zemljan alueella pohjoisessa.

Ilmaliikennettä avoimista lähteistä seuraavat ovat kiinnittäneet tällä viikolla huomiota amerikkalaisen WC-135R Constant Phoenix -tiedustelukoneen lentoon itäiselle Barentsinmerelle Burevestnikin tunnetun testialueen lähelle.

Verkkouutiset on kertonut Constant Phoenix -koneista aiemmin muun muassa tässä jutussa. Harvinaislaatuisen tiedustelukoneen tehtävänä on tehdä havaintoja esimerkiksi ydinaseiden jättämistä säteilyjäämistä. Koneita on tällä hetkellä Yhdysvaltain ilmavoimien käytössä vain kaksi.

Yksi Constant Phoenix suoritti hiljattain seitsemän tunnin tehtävän Itämerellä. Operaation syystä ja luonteesta ei ole tarkempaa tietoa. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.

Barents Observer on kerännyt tästä löytyvään juttuunsa tietoja, jotka tukevat epäilyjä käynnissä olevista Burevestnikin testeistä.

Venäjän viranomaiset ovat antaneet siviili-ilmaliikenteelle syyskuun 6. päivään asti voimassa olevan varoituksen, joka kattaa ohjuksen tunnetun testialueen.

Ohjuksen testihistoria on ollut kirjava. Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan jopa kaikki tähän asti tehdyt koelaukaisut ovat epäonnistuneet tavalla tai toisella.

Eräs koelaukaisu johti jopa ihmishenkien menetykseen. Burevestnik-ohjus syöksyi Barentsinmereen vuonna 2019 suoritetussa kokeessa. Sen nostossa takaisin maalle tapahtui räjähdys, joka tappoi seitsemän ihmistä mukaan lukien tutkijan Sarovin ydinkeskuksesta. Räjähdyksen saastepilvi levisi Severodvinskin alueella ja säteilyä havaittiin ainakin Norjassa asti.

Burevestnik on eräs Venäjän diktaattori Vladimir Putinin joitakin vuosia sitten esittelemistä niin kutsutuista ”ihmeaseista”.

Ydinkäyttöinen risteilyohjus syytää runsaasti radioaktiivista säteilyä ympäristöön lentäessään. Ydinkäyttöisyydellä tavoitellaan käytännössä rajatonta kantamaa ja kykyä vältellä ennakkovaroitusjärjestelmiä, jotka kertoisivat esimerkiksi ballistisen ohjuksen laukaisusta.

Verkkouutiset on kertonut aseesta ja sen kehitysprosessista kattavasti tässä jutussa.

US air force nuclear activity sniffer just landed after a long mission close to suspected launch site of the insane nuclear missile Russia is making. https://t.co/qCHAyODvpn — auonsson (@auonsson) September 2, 2025