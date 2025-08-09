Kremlin ”ihmeasetta” voidaan kokeilla pian uudelleen

Venäjä saattaa olla jälleen valmistelemassa ydinkäyttöisen Burevestnik-ohjuksen koelaukaisua. Ohjustyyppi on yksi Vladimir Putinin vuonna 2018 julkistamasta ”ihmeaseesta”.
Amerikkalaisten ”Lentäväksi Tšernobyliksi” nimittämän Burevestnikin koealueella Novaja Zemljan Pankovon koealueella toiminta on Center for Naval Analyses -tutkimuslaitoksen ydinaseiden asiantuntijan Decker Everethin mukaan kiihtynyt.
Mahdollisiin koelaukaisuihin viittaa myös se, että Yhdysvallat lähetti Boeing WC-135R Constant Phoenix -koneen keräämään ilmakehänäytteitä Novaja Zemljan alueelta. Samaan kiinnitti huomiota myös Federation of American Scientists -ajatushautomon Nuclear Information Projectin johtaja Hans Christiansen.
WC-135R nousi ilmaan RAF Mildenhallin lentotukikohdasta Englannista ja kierteli Barentsinmerellä noin 14 tuntia oletettavasti mittaamassa tausta-arvoja.
Yhdysvaltain tiedustelun mukaan lokakuuhun 2023 mennessä Venäjä oli kokeillut Burevestnikiä 13 kertaa. Kaikki niistä päättyivät epäonnistumiseen. Ohjus, jolla Vladimir Putinin mukaan on rajoittamaton kantama, ei ole koskaan pystynyt lentämään enempää kuin 35 kilometriä. Sen pisin lento kesti kaksi minuuttia.
Yhdessä koelaukaisussa menetettiin ihmishenkiä: vuonna 2019 ohjus syöksyi Barentsinmereen. Sen nostossa takaisin maalle tapahtui räjähdys, joka tappoi seitsemän ihmistä mukaan lukien tutkijan Sarovin ydinkeskuksesta. Räjähdyksen saastepilvi levisi Severodvinskin alueella ja säteilyä havaittiin ainakin Norjassa.
Kesällä 2020 Yhdysvaltain asevalvonnan erikoislähettiläs Marshall Billingslea vaati Venäjää luopumaan kyseenalaisesta kehitystyöstä. Ohjus käyttää ydinpolttoainetta, joten se voi jättää jälkeensä säteilevän pakokaasun lennon aikana ja sen maahantuloalue saastuu myös.
Venäjä on tehnyt edellisen Burevestnikin koelaukaisun lokakuussa 2023. Putin ilmoitti silloin sen ”onnistuneen” ja sanoi työn ohjuksen parissa olevan ”käytännössä valmis”.
Possible Burevestnik test. The launch site at Pankovo is active – you can see the launch cover moving back and forth. https://t.co/Y2ENQBuotb
— Decker Eveleth (@dex_eve) August 5, 2025