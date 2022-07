Venäjä teki raketti-iskun ukrainalaisia sotavankeja vastaan

Venäläiset tekivät hallitsemallaan Donetskin alueella Olenivkassa Grad-raketti-iskun vankilaan, jossa pidettiin ukrainalaisia sotavankeja. Surmansa sai 53 ukrainalaista sotavankia, joiden joukossa on Azov-rykmenttiin kuuluneita Mariupolin ja Azovstalin antautuneita puolustajia. Haavoittuneita on 75, kertoo venäjänkielinen BBC.

Venäjä taas väittää Ukrainan asevoimien pommittaneen omia vangittuja sotilaitaan HIMARS-raketeilla. Sen mukaan surmansa sai 40 ukrainalaista sotavankia ja kahdeksan venäläistä vartijaa haavoittui.

Tosin Venäjän asevoimien televisiokanava Zvezda kertoi Telegram-kanavallaan venäläisiä rauhoitellen, ettei yksikään vanginvartija haavoittunut, vaan kaikki kuolleet ja loukkaantuneet olivat sotavankeja. Tämän viestin jakoi myös Venäjän valtiontelevision johtaja propagandisti Vladimir Solovjov.

Ukrainalaiset ovat järkyttyneitä uudesta venäläisten toteuttamasta sotarikoksesta. Juuri kun koko maailmaa on tänään järkyttänyt Verkkouutistenkin tässä uutisoima julma sotarikos, jossa venäläissotilas kastroi puolustuskyvyttömän ja sidotun ukrainalaissotavangin.

– Venäjä on tehnyt jälleen hirveän sotarikoksen pommittaessaan miehitetyssä Olenivkassa sijaitsevaa vankilaa, jossa pidettiin ukrainalaisia sotavankeja. Pyydän kaikkia kumppaneitamme tuomitsemaan voimakkaasti tämän törkeän kansainvälisen ihmisoikeusrikoksen ja tunnustamaan Venäjän terroristivaltioksi, kirjoittaa Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Mihail Podoljak sanoo, että Venäjä on suunnitellut raketti-iskua pitkään. Hänen mukaansa tästä kertoo muun muassa se, että venäläispropagandistit aloittivat heti järjestelmällisen valeinformaation levittämisen iskusta. Samoin vangit siirrettiin jostain syystä iskun kohteena olleeseen vankilaan vain muutama päivä sitten.

Podoljak arvelee, että tarkoituksena on ollut peitellä jälkiä yhä lisääntyneistä venäläisten sotarikoksista ja kidutuksesta, häiritä vankien vaihtojärjestelyitä, loata Ukrainan asevoimia ja ”tässä kyseissä tapauksessa lisäksi Ukrainan saamia ulkomaalaisia aseita, jotka herättävät venäläisissä kauhua”.

Lisäksi hän arvelee venäläisten turvautuvan sotarikoksiin, kun sota vaikuttaa sujuvan heidän kannaltaan huonommin.

– Joka tapauksessa venäläiset murhasivat tarkoitukselliset joukoittain kiinniotettuja Ukrainan kansalaisia, ja tämän Ukrainan valtakunnansyyttäjänvirasto ja kansainväliset tutkijaryhmät tulevat selvittämään. Kokiessaan taktisten tappioiden lähestyvän Venäjä palaa kannibalistisiin menetelmiin edistääkseen niitä maailmalla. Me myös vaadimme tiukkaa vastausta YK:lta ja muilta kansainvälisiltä organisaatioilta. Venäjä tulee sulkea pois kaikista kansainvälisistä järjestöistä, kirjoittaa Podoljak.

Toinen Ukrainan presidentin neuvonantaja Oleksi Arestovytš huomauttaa paikallisten Olenivkassa sanoneen, että vankilaan kohdistui venäläisten Grad-keskitys. Arestovytš vertaa pommitusta venäläisten vuonna 1940 suorittamaan puolalaisten sotavankien joukkomurhaan Katynissa vuonna 1940.

Myös Arestovytš sanoo, että vankileirien tuhoamisen tarkoitus on peitellä siellä tehdyt murhat ja kidutukset sekä surmata tietyt henkilöt. Lisäksi tarkoitus voi olla suututtaa Azov-rykmentin sotilaiden sukulaisia ja yllyttää näitä Ukrainan viranomaisia vastaan sekä ylipäätään mustamaalata koko Ukrainaa omia kansalaisiaan tappavana yhteiskuntana.

Arestovytš muutoin jakaa Podoljakin arvion, mutta lisää tarkoituksena ehkä olleen myös siirtää pois maailman huomio aiemmin mainitusta julmasta sotarikoksesta.

– Tänään jokaisen maailman johtajan tulee ymmärtää, millaisen hirviön kanssa he ovat tekemisissä. Tämä hirviö tarkoituksella ja järjestelmällisesti horjuttaa ihmiskunnan peruspilareita. Ja ihmiskunnan nimissä, se tulee murskata kokonaan, armottomasti ja lopullisesti, kirjoittaa Arestovytš.

Russia has committed another petrifying war crime by shelling a correctional facility in the occupied Olenivka where it held Ukrainian POWs. I call on all partners to strongly condemn this brutal violation of international humanitarian law and recognize Russia a terrorist state.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2022