Venäjä tappaa Telegramin lisäksi myös Whatsappin, Youtuben ja muutaman muun

Venäjän viranomaiset yrittivät tänään estää WhatsAppin käytön kokonaan pakottaakseen ihmiset vaihtamaan valtion omistamaan sovellukseen, joka on altis valvonnalle. Yli 100 miljoonan käyttäjän eristämisyritykset, joilla heiltä evätään oikeus yksityiseen ja turvalliseen viestintään, ovat askel taaksepäin ja voivat vain heikentää ihmisten turvallisuutta Venäjällä. Teemme edelleen kaikkemme pitääksemme käyttäjät yhteydessä.

Näin Metan omistama Whatsapp kommentoi, tosin venäjäksi, Venäjän valtion verkkovirasto Roskomnadzorin kuluvan viikon aikana käynnistyneitä pyrkimyksiä estää viestipalvelun toiminta kokonaan Venäjällä. Roskomnadzor on maanantaista alkaen rajoittanut ankarasti myös viestipalvelu Telegramin sekä Youtuben toimintaa.

Keskiviikkona Rozkomnadzor poisti Whatsappin verkkotunnuksen Venäjän omasta nimipalvelu- eli DNS-järjestelmästä. DNS muuntaa tekstimuotoiset verkko-osoitteet numeroiksi. DNS (Domain Name System) on tietokanta, joka selvittää tietokoneille ja mobiililaitteille kuuluvat ip-osoitteet, joilla verkkosivusto tai sovellus löytyy. DNS sisältää tiedot siitä, miten kirjoitetut osoitteet muuttuvat numerosarjoiksi, jotta ihmisten ei tarvitse muistaa numerosarjoja ulkoa. DNS toimii kuin valtava, useisiin paikkoihin hajautettu puhelinluettelo.

Jos Whatsappia ei tästä luettelosta löydy, ei tietoliikenne yksinkertaisesti pysty reitittymään sinne. Whatsapp on siis käytännössä pyyhkäisty pois venäläisestä internetistä. Samalla Roskomnadzor poisti myös Facebookin, Instagramin ja Youtuben järjestelmästään. Niihinkään ei siis pääse enää käsiksi ellei käytä VPN-yhteyttä. VPN (virtual private network) on palvelu, joka reitittää tietoliikennettä toisten valtioiden kautta. Se siis ”lukee” Whatsappin ja muiden kiellettyjen tiedot toisten maiden DNS-järjestelmistä.

Whatsapp tavoitti Mediascope-yhtiön mittausten perusteella heinäkuussa 2025 noin 96,2 miljoonaa Venäjällä asuvaa 12-vuotiasta ja sitä vanhempaa vähintään kerran kuukaudessa (MAU/kuukausittainen tavoittavuus) ja noin 81,8 miljoonaa päivässä (DAU/päivittäinen tavoittavuus). Telegramin vastaavat luvut olivat heinäkuussa 2025 noin 89,8 miljoonaa (MAU) ja 67,4 miljoonaa (DAU).

Mediascopen lokakuun 2025 Cross Web -datassa venäläisten Whatsappissa käyttämä aika jakautuu painottuen vanhempiin ikäryhmiin (35–44 ja 55+), kun taas Telegramissa 12–24-vuotiaat muodostavat selvästi suurimman osuuden käytetystä ajasta.

Mediascopen käyttäytymisdata vahvistaa Telegramin logiikan eräänlaisena ”kaksikäyttötuotteena”: Telegram erottui 2022 siinä, että sen kasvu poikkesi muiden viestipalveluiden dynamiikasta, mikä liittyi siihen, että viestittelyfunktio ja sosiaalisen median kaltainen käyttö esimerkiksi uutisten lukemisessa ja kommentoinnissa sekoittuvat. Tämän seurauksena Telegramin käyttäjämäärät kasvoivat 2023–2025.

WhatsAppin kohdalla vuosien aikana syntyneet perhe- ja työryhmät tekevät myös Venäjällä alustan vaihtamisesta työlästä, joten pienemmät rajoitukset eivät ole juurikaan vähentäneet sen käyttöä.

Telegramin perustaja-omistaja Pavel Durovin kommentti uusiin rajoituksiin oli hyvin samansuuntainen kuin kilpailijansa Whatsappin. Durovin mukaan Venäjän viranomaiset yrittävät pakottaa kansalaiset vaihtamaan valtion sovellukseen, joka on suunniteltu valvontaan ja poliittiseen sensuuriin.

Venäjä on jo jonkin aikaa yrittänyt ohjata ihmiset käyttämään omaa Max-nimistä viestisovellustaan. Se on eräänlainen supersovellus, jonka on tarkoitus yhdistää chatit, puhelut, maksupalvelut (jopa 4 Gt tiedostojen siirto) ja integraatio Venäjän valtion palveluihin. Maxin lanseeraus on tökkinyt, keskeisiä ominaisuuksia puuttuu, eivätkä edes Venäjän viranomaiset ole lopettaneet Telegramin käyttöä vaikka ilmoittavatkin että heillä on tili myös Maxissa.