Venäjä syyttää Star Wars -tähden siirtyneen pimeän puolelle

Tähtien Sota -elokuvista tunnettu yhdysvaltalaisnäyttelijä Mark Hamill ja hänen elokuvissa esittämänsä hahmo ovat Venäjän mukaan vaihtaneet puolta. Venäjän Etelä-Afrikan suurlähetystön mukaan tästä todisteena on Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin eräässä kuvassa pitämä Tähtien Sota -aiheinen paita, jossa lukee ”tule pimeän puolelle”.

– Mitäs tästä pidätte Tähtien Sodan fanit? Luke Skywalker on liittynyt pimeän puolelle, suurlähetystö kysyy ivalliseen sävyyn yhteisöpalvelu Twitterissä.

Venäjän Hamilliin kohdistaman ärsyyntymisen taustalla ovat hänen The Hill -lehden mukaan järjestämänsä yli 500 dronea Venäjän hyökkäyssodan kohteeksi joutuneelle Ukrainalle. Hamill toimii droneihin varoja keräävän hankkeen lähettiläänä ja toimii ”pahan imperiumiksi” luonnehtimaansa Venäjää vastaan.

– Ukraina tarvitsee droneja. Ne määrittävät sodan lopputuloksia, suojelevat heidän maataan ja kansaansa, valvovat rajaa, ne ovat silmät taivaalla, hän kertoo.

“Mark Hamill sent 500 drones to Ukraine in past month”, says The Hill. Now, have a look at V.Zelensky’s t-shirt on the photo. What does it say? “Come to the Dark Side”. How do you like it, Star Wars fans? Luke Skywalker has joined the Dark Side pic.twitter.com/mcIgcCfmUs

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) October 21, 2022