Venäjä sijoittanut Iskander- ja S-400 -järjestelmiä Valko-Venäjälle

– He ovat sijoittaneet Iskander- ja S-400-ohjuksia Valko-Venäjän alueelle väitetysti Valko-Venäjän ilmatilan suojelemiseksi, sanoo Ukrainan ilmavoimien esikunnan tiedottaja Juri Ihnat Ukrinformin mukaan.

Ihnat totesi, että Venäjä ei nyt tarvitse S-300-ilmatorjuntaohjuksia ilmatilan suojaamiseen, joten niitä siirretään Valko-Venäjältä Donbasiin.

– He käyttävät niitä ballistisina ohjuksina – ne lentävät jopa 150 kilometriä. He ovat näiden ohjusten valmistajia, joten heillä on niitä paljon.

– Heillä on varaa ”hävittää” ne. Koska heillä on laaja valikoima ilmapuolustusjärjestelmiä, he eivät todellakaan tarvitse S-300:ia (Valko-Venäjällä). Heidän täytyi siirtää nämä ohjukset Donbasiin iskeäkseen paitsi etulinjan kaupunkien infrastruktuuriin myös joukkojemme asemiin, Ihnat selitti.

Hänen mukaansa Ukrainan asevoimat eivät vain istu katsomassa tätä.

– Asevoimat tekevät kaikkensa tuhotakseen ne mahdollisimman tehokkaasti, Ihnat totesi.