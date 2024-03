Venäjä siirsi harjoituksen aikana ydinohjuksia piiloon metsiin

Venäjän mannertenvälisiä ydinohjusjärjestelmiä on siirretty esikunta- ja komentoharjoituksessa piiloihin metsiin Etelä-Siperiassa.

Venäjän valtion media TASS:n mukaan Irkutskiin sijoitettuja ajoneuvolavetilla liikkuvia Yars-ohjuksia hajautettiin taisteluasemiin. Venäjän puolustusministeriö kertoo joukkojen harjoittelevan näin vihollisen ”sabotaasi- ja tiedusteluryhmien” hyökkäyksiin vastaamista ja toimimista osin saastuneessa ympäristössä.

Puolustusministeriön mukaan kaluston liikkeissä on mukana useita satoja suuria ajoneuvoja.

Strategisten aseiden asiantuntija, Yhdysvaltain tieteentekijöiden yhdistys FAS:n ydinaseprojektin johtaja Hans Kristensen kertoo X-palvelussa, että ohjusjoukot piilottelevat metsissä jopa kuukauden ajan.

As part of the ongoing routine Russian ICBM exercise, road-mobile SS-27 Mod 2 (RS-24, Yars) launchers leave their garrisons of the Irkutsk division at night to disperse on alert patrols and (try to) hide in the forests for up to a month. https://t.co/zVCoifKCXN pic.twitter.com/iBNqjRZEWI

— Hans Kristensen (@nukestrat) March 27, 2024