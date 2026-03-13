Venäjä perusti uuden salamurhayksikön

Venäjä on luonut aseyhtiön ja puolustusteknologiakonsernin rakenteisiin piilotetun salamurhayksikön, paljastaa tutkivan journalismin yksikkö The Insider. Keskus 795:ksi nimettyyn rakenteeseen kuuluu sotilastiedustelu GRU:n ja FSB:n eliittijoukkoja.

Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan on muuttanut merkittävästi Venäjän tiedustelupalvelujen toimintaa ulkomailla, ja ne ovat saaneet lukuisia uusia kohteita Ukrainassa toimivista sotilastuotantolaitoksista siirrettyihin venäläisiin oppositiohahmoihin ja toimittajiin.

Samalla sabotaasi- ja salamurhayritykset, jotka aiemmin olivat Kremlille melko harvinaisia, ovat levinneet laajalle ja tulleet järjestelmällisiksi. Kaikki tämä on vaatinut uusia resursseja.

Yksikön johtoon määrättiin aiemmin sabotaasi- ja myrkytysyksikköä johtanut kenraali Andrei Averjanov. Hänen kädenjälkensä ovat näkyneet esimerkiksi Britannian Salisburyssa vuonna 2018, kun entinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä yritettiin tappaa kemiallisella aseella.

Huonoa tässä oli ja on, että Averjanovin henkilöys oli jo paljastunut. Monet hänen alaisistaan epäonnistuivat murhissa ja heidänkin henkilöytensä selvitettiin. Sergei Skripalin tapauksessakin kuoli lopulta asiaan liittymätön tavallinen brittinainen joka löysi kemiallista asetta sisältäneen hajuvesipullon roskiksesta ja luuli sitä Nina Riccin hajuvedeksi – kohtalokkain seurauksin.

Keskus 795 (sotilasyksikkö 75127) perustettiin yleisesikunnan päätöksellä joulukuussa 2022, ja se oli lähes täydessä henkilökuntavahvuudessaan kesäkuuhun 2023 mennessä. Siitä tuli täysin erillinen yksikkö, jonka päällikkö raportoi suoraan yleisesikunnan päällikölle Valeri Gerasimoville tai puolustusministerin sijaiselle. Näin ollen se ei ollut osa GRU:n rakennetta, vaikka siihen kuului monia kokeneita GRU:n upseereita, mukaan lukien Averjanovin tiimin jäseniä.

Insiderin turvallisuupalvelulähteiden mukaan päällekkäisten rakenteiden luominen on presidentti Vladimir Putinin hallinnolle ominaista. Näin voidaan säilyttää tietynlainen sisäinen kilpailu. Averjanov otti asian raskaasti, koska ei ollutkaan enää korvaamaton. Nyt Keskus 795:n johtotehtävissä toimivat entiset FSB:n erikoiskeskuksen työntekijät. Keskus on Putinin suosikki, ja FSB:ia pidetään yleisesti ottaen parempana säilyttämään salaisuuksia – ainakin tähän asti.

Keskus 795:n suunnittelun tekee entistä ainutlaatuisemmaksi se, että se sijaitsee Kalašnikov-konserniin kuuluvan Rosteciin kuuluvan koulutuskeskuksen tiloissa, jonka omistaa Putinin ystävä ja entinen KGB-toveri Sergei Tšemezov. Hanketta rahoittaa oligarkki ja Kalašnikovin toinen omistaja Andrei Bokarev.

Tšemezov on ollut lievästi liberaalin miehen maineessa eikä hän ole profiloitunut kovin innokkaaksi Urkainan hyökkäyssodan kannattajaksi. Kun keskus 795 perustettiin vuonna 2022, keskustelua käytiin pääasiassa Ukrainan sotaan liittyvästä toiminnasta, mutta länsimaissa tehdyt poliittiset salamurhat eivät ole asia, johon hän ei koskaan sitoutunut, ja nyt niitä ei voida perua.

Keskus 795:n operatiivinen tukikohta on tai on ollut Patrioottipuistossa Moskovan Kubinkassa, pitkäaikaisen sotilasyksikön 75127 paikalla, jossa Kalašnikovilla on kaksikerroksinen hallintorakennus nimeltä TMU-1. Keskus 795 työllistää yhteensä noin 500 upseeria, jotka on jaettu kolmeen osastoon: tiedustelu, hyökkäys ja taistelutuki.

Tiedusteluosastolla on kyky jopa satelliittiviestinnän sieppaukseen. Sen alaisuudessa toimii myös tarkka-ampujaosasto. Insiderin mukaan tämä osoittaa, että toimintaa ei ole suunniteltu taistelukentän tulitukeen vaan nimenomaan salamurhiin.

Hyökkäysosastossa on neljä taisteluosastoa joista kussakin on neljä itsenäistä iskuryhmää. Yksikään ryhmä ei ole tietoinen muiden toimista, joten yksi solu ei pysty paljastamaan toisen solun operaatiota.

Taistelutukiosastossa on viisi yksikköä: panssari- ja tykistöyksiköt ja lääkintä-, räjähde- sekä ilmapuolustusyksikkö sekä vielä viisi erikoisosastoa, jotka vastaavat panssarintorjuntatoimista, kunnossapidosta, linnoituksesta ja logistiikasta.

Keskus 795:llä on ollut valtuudet rekrytoida upseereita useista muista armeijan yksiköistä, GRU:sta, FSB:stä ja jopa presidentin turvallisuuspalvelu FSO:sta ilman, että niiden välttämättä tarvitsisi hankkia asiaankuuluvan viraston suostumusta. Insiderin mukaan tämä osoittaa keskus 795:n korkean aseman osastohierarkiassa.

Institutionaalisesti on ollut mielekästä luoda siviiliyrityksen kaltainen rakenne, koska tällöin toiminnasta ei jää suoraan jälkiä valtiollisiin rakenteisiin.

Keskus 795 on jo onnistunut herättämään pahaa verta varsinkin sotilastiedustelu GRU:ssa. Sotilastiedustelua lähellä oleva lähde sanoi Insiderille, ettei koko GRU:n sekä FSB:n osaamista ole mitenkään mahdollista änkeä 500 osaajan yritykseen. Johtohahmoilta myöskin puuttuu kokemus operaatioiden johtamisesta vihollisten maaperällä.

Keskus 795 on tähän mennessä tiettävästi osallistunut Britanniassa asuvan tsetseeniemigrantti Ahmed Zakajevin perheenjäsenen tai -jäsenten sieppaamiseen. Näistä tehtävistä sovittaessa Keskus 795 palkkasi mukaan tehtävälle Yhdysvalloissa asuvan miehen jonka äidinkieli on serbokroaatti. Kun tehtävistä sovittiin Moskovassa, ei Keskus 795:aa edustanut upseeri nimeltä Alimov osannut englantia eikä serbokroaatin puhuja venäjää. He käyttivät keskusteluun Google Translatea, jonka kautta tieto operaatiosta kulkeutui Yhdysvaltoihin.

Alimov otettiin kiinni Kolumbian lentokentällä. Häntä syytetään murhasta ja sieppauksesta sekä terroristijärjestön tukemisesta ja rahoittamisesta. Molemmista syytteistä voi seurata elinkautinen vankeusrangaistus. Hän on edelleen pidätettynä Kolumbiassa odottamassa luovuttamista Yhdysvaltoihin.