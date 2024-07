Venäjän armeijan Disneyland on isompi kuin Raisio ja sitä vaivaa korruptio

Moskovan lähellä sijaitsevaan Patrioottipuistoon on tehty viranomaisetsintä. Etsinnän tekivät sotilaspoliisit, jotka takavarikoivat tutkinnan kannalta oleellisia asiakirjoja. Mitä tutkinta koskee, ei ole tiedossa. Vain se uskotaan tietävän, ettei tutkinta liity vangittuun apulaispuolustusministeri Timur Ivanoviin.

Monet tiedotusvälineet päättelivät aluksi, että kyse olisi juuri Ivanovin tapauksesta. Edeltävän puolustusministeri Sergei Šoigun apulaispuolustusministerinä toiminut Ivanov vangittiin huhtikuussa. Häntä syytetään lahjusten ottamisesta puolustusministeriön rakennusurakoiden yhteydessä.

Kubinkassa noin 50 kilometrin päässä Moskovasta sijaitseva Patrioottipuisto on Venäjän asevoimien ”Disneyland”. Sisäänpääsyyn oikeuttava päivälippu maksaa tuhat ruplaa (noin kymmenen euroa). Yli 50 neliökilometrin alueella on isänmaallisia museoita, asevoimille omistettu kiiltävä ortodoksinen katedraali. On kylä, jossa simuloidaan partisaanien elämää toisen maailmansodan aikana. Partisaanien kylässä perheen pienimpiä viihdyttää kotieläinpiha. On immersiivistä sotamuseota, asiaankuuluvaa matkamuistomyymälää ja teemayöpymisiä vanhassa höyryjunassa.

Alue on niin laaja, että siellä on oma hotelli, jonka nimi on tietysti Patriootti. Kulkemiseen voi vuokrata polkupyörän. Ja eiväthän panssarivaunujen harjoitusalueet kovin pienelle pläntille mahtuisikaan. Maahanlaskujoukkojen koulutusalue hyppytorneineen käy temppuradasta perheen isoille ja pienille.

Elokuun loppuun asti vaihtuvassa näyttelyssä esitellään 870 Ukrainan ”erityissotilasoperaatiossa” kerättyä esinettä. Sinne on päätynyt kuluvan vuoden keväällä myös Suomen Ukrainalle lahjoittama miehistönkuljetusajoneuvo Pasi. Saavutuksille Syyrian sodassa on oma halli ja pysyvä näyttely.

Patrioottipuisto perustettiin vuonna 2014 puolustusministeri Šoigun määräyksellä. Kun teemapuisto oli vielä keskeneräinen vuonna 2017, puistosta saatiin aikaan pieni kohu. Šoigu kertoi, että sinne rakennetaan minikokoinen Saksan valtiopäivätalo Reichstag. Tarkoitus oli että asevoimien nuorisojärjestön Junarmijan jäsenet voivat harjoitella natsi-Saksan aikaisen Berliinin valtausta kunnolla toisen maailmansodan tunnelmiin eläytyen.

Ylipäätään rakennustyö on ollut tähtitieteellinen: pelkästään sotilasalue on 35 neliökilometrin pinta-alallaan melkein Järvenpään kokoinen. Koko tontti on muutaman neliökilometrin verran isompi kuin Raision kunta.

Halvaksi se ei ole tullut. Pelkästään vuonna 2020 valmistunut kirkko on mediatietojen mukaan maksanut noin kaksi miljardia ruplaa eli noin 21 miljoonaa euroa. Kirkon rakentamiseen koottiin myös lahjoitusvaroja Ylösnousemus-nimisen säätiön kautta. Kun vasta kirkon peruskivi oli vuonna 2019 muurattu, osti säätiön puheenjohtaja itselleen jo Mercedes Maybachin.

Oikeastaan pienenä ihmeenä voisi pitää sitä, että koko Patrioottipuisto ylipäätään valmistui.

Puiston aiempi johtaja, kenraali Anatoli Grebenjuk, johti ennen vuotta 2007 Venäjän puolustusministeriön varusteluosastoa, kun puolustusministerinä oli Sergei Ivanov. Grebenjuk sai lähteä ministeriöstä, sillä rakenteilla ollut sotilassairaala osoittautui kokonaan virtuaaliseksi. Budjetti oli käytetty, mutta sairaalaa ei ollut. Tämän jälkeen Grebenjuk pääsi valtionyhtiö Olympstroin puheenjohtajaksi. Koko työhistoria sotilasuran jälkeen ollut läikikäs: Patrioottipuiston johdossa mies toimi vain noin ensimmäisen vuoden ajan.

Nykyinen Patrioottipuiston johtaja Vjatšeslav Ahmedov on ollut tehtävässään syksystä 2021.

Kesäkuussa Venäjän turvallisuuspalveluita lähellä oleva VTŠK-OGPU -Telegram-kanava kertoi, että viranomaiset ovat käynnistäneet esitutkinnan liittyen Patrioottipuiston palvelusopimuksiin. Kahta puiston huoltoon ja siivoukseen liittyviä yrittäjää epäillään noin 20 miljoonan ruplan lahjuksista. 20 miljoonaa ruplaa on noin 210 000 euroa.

Myöhään tiistaina venäläiset viestimet, etunenässä uutistoimisto Tass, kertoivat että korruptiotutkinta liittyy puiston nykyiseen johtajaan Ahmedoviin. Tassin lähteiden mukaan kyse on ainakin 40 miljoonasta ruplasta, eli vajaasta puolesta miljoonasta eurosta.

Maybach, lahjotut siivousyrittäjät, puoli miljoonaa euroa ja jopa pompöösi ortodoksikirkko jäävät kuitenkin vielä kauas muista Venäjän valtiollisista menoeristä. Ukrainassa sotimisen on arvioitu maksavan pelkästään kalustotappiona keskimäärin 74 miljoonaa dollaria päivässä. Kuolemia ja vammautumisia syntyy joka päivä yli tuhat, ja Venäjän valtio sitoutunut maksamaan haavoittuneille noin 31 000 euron kertakorvauksen. Kuolleen sotilaan omainen saa noin 52 000 euroa.

Aiemmin heinäkuussa kaksi yhdysvaltalaistutkijaa laski War On The Rocks -sivustolle kirjoittamassaan puheenvuorossa, mitä kaikkien kaatuneiden omaisille sekä haavoittuneille itselleen luvattujen korvausten maksaminen kustantaa. Summa on noin kuusi prosenttia koko Venäjän valtion vuoden 2024 budjetista.

Monelta korvaukset ovat kuitenkin jääneet saamatta, kunnes niitä on penätty veteraanijärjestöjen ja ihmisoikeusasiamiesten avulla. Mutta ainakin sotilaiden omaisia voi kutsua vierailulle Patrioottipuistoon. Lokakuussa järjestetyssä tapahtumassa lapset pääsivät tutustumaan panssarivaunuihin ja koristelemaan patrioottisia piparkakkuja.