Venäjä pakottaa entisiä vankeja hyökkäämään – “ammutaan, jos perääntyvät”

Ukrainan entisen puolustusministerin Andrii Zahorodniukin mukaan Venäjä käyttää Soledarin kaupungin taisteluissa julmaa taktiikkaa, jossa Wagner-ryhmän sotilaiksi värvätyt entiset vangit pakotetaan etenemään aseella uhaten.

– Entisten vankien ryhmät lähetetään yhä uudelleen yksinkertaisesti kuolemaan ja heidät vaan korvataan uusilla ryhmillä. Wagnerin tapporyhmät työntävät heitä eteenpäin ja ampuvat heidät, jos he perääntyvät, Zahorodniuk kertoo Twitterissä.

Entinen puolustusministeri on jakanut amerikkalaisen The Daily Beast -uutissivuston artikkelin, jossa kerrotaan Wagnerin värväämistä entisistä vangeista. Palkkasoturiryhmä tekee selvän eron vankien ja ammattisotilaiden välillä.

– Ne, jotka eivät tottele, eliminoidaan – ja se tehdään julkisesti, Wagnerin värväämä entinen vanki Jevgeni Novikov kertoi tiistaina julkaistussa raportissa.

Vaikka Wagnerin perustaja Jevgeni Prigozhin on kutsunut entisiä vankeja ”isänmaallisiksi” ja ”sankareiksi”, eräs vanki sanoi, että ryhmä tekee vangeille hyvin selväksi, että heitä oli kielletty liittoutumasta yksityisen armeijan kanssa.

– Et ole Wagner, olet pelkkä projekti, älä edes kutsu itseäsi [Wagneriksi]. Koska olet vain projekti, entinen vanki Sergei Vershchagin sanoi.

Ukrainan viime viikkojen kiivaimmat taistelut on käyty Bahmutin ja Soledarin kaupunkien ympäristössä Donetskin alueella. Verkkouutiset kertoo taisteluista tässä jutussa.

