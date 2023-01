Arvio taisteluista: Hyökkäys Bahmutiin on hyytymässä

Ukrainan viime viikkojen kiivaimmat taistelut on käyty Bahmutin ja Soledarin kaupunkien ympäristössä Donetskin alueella.

Venäjän uskotaan siirtäneen Wagner-palkkasoturiryhmän reservejä pois Bahmutista, jossa kuukausia kestäneet hyökkäykset eivät tuottaneet tulosta raskaista tappioista huolimatta. Kaupungissa taisteleva ukrainalaissotilas sanoi keskiviikkona julkaistulla videolla, että alueelle on jätetty vain Venäjän asevoimien sotilaita, joista monet ovat kokemattomia reserviläisiä.

Uusi hyökkäys koillisessa sijaitsevassa Soledarissa vaikuttaa pakottaneen Ukrainan vetäytymään muutamia kilometrejä. Wagnerin taistelijat ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa videoita, joiden väitetään olleen kuvattu kaupungin keskustassa. Rintamalinjan arvioidaan kulkevan nyt Soledarin länsiosissa.

ISW-ajatuspajan tilannekatsauksen mukaan Venäjän joukot eivät ole saaneet Soledaria haltuunsa mediaväitteistä huolimatta. Venäläiset sotakirjeenvaihtajat ovat toivoneet rynnäkön romauttavan nykyisen rintamalinjan ja pakottavan Ukrainan vetäytymään Slavjanskiin ja Kramatorskiin asti. Länsimaiset asiantuntijat ovat pitäneet tätä epätodennäköisenä.

Venäjän kannalta haasteena on, että Bahmutin saartaminen edellyttäisi läpimurtoa myös etelässä, jossa sijaitsee Soledarin kokoinen Klishtshiivkan kaupunki. Sen maasto suosii kuitenkin vahvasti puolustajaa, sillä kaupungin länsipuoliset kukkulat ehdittiin kaivaa täyteen taisteluhautoja jo ennen sodan alkamista.

ISW:n mukaan Venäjällä käyty keskustelu sotilaallisesta tilanteesta on irrallaan todellisuudesta, eivätkä Ukrainan huoltolinjat ole uhattuina. Venäjän hyökkäysoperaatiot Bahmutin valtaamiseksi ovat todennäköisesti hyytymässä joukkojen taistelukyvyn heikentymisen myötä.

As you can see the fortified area west of Klishchiivka (top of image) is most likely more important than the village. This is a google image from 2018 so I'm not revealing any secrets. Considering it was built over 5 years ago, it's probably very well fortified. pic.twitter.com/nRJdMIl899

— Def Mon (@DefMon3) January 11, 2023