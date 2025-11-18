Verkkouutiset

Aseisiin kutsuttuja reserviläisiä Sevastopolissa Venäjän miehittämällä Krimillä syyskuussa 2022. LEHTIKUVA / AFP, AFP / LEHTIKUVA / STRINGER

Kreml pakkovärvännyt armeijaansa yli 46000 ukrainalaista

Hyökkääjä pakottaa ukrainalaiset sotimaan kotimaataan vastaan.
Venäjä on pakkovärvännyt 46 337 ukrainalaista miehittämiltään Ukrainan alueilta helmikuun 2022 ja heinäkuun 2025 välillä, kertoo Sotavankien kohtelun koordinaatiopäämajan sihteeri Dmytro Usov Ukrainan kansalliselle uutistoimistolle Ukrinformille.

Koordinaatiopäämajan mukaan venäläiset ovat mobilisoineet 5368 ukrainalaista Donetskin, 4650 Luhanskin, 560 Zaporižžjan ja 478 Hersonin alueilta. Krimiltä on mobilisoitu 35 272 ja Sevastopolista 5368.

Ukrainan sotilastiedustelu on saanut luvut haltuunsa ja ne ovat venäläisten itsensä vahvistamia. Usovin mukaan Ukrainan ottamista sotavangeista 16 prosenttia on Ukrainan kansalaisia, joista 6 prosentti on Krimiltä.

Miehitettyjen alueiden väestön värvääminen miehitysarmeijaan on kansainvälisen oikeuden vastaista.

Usovin mukaan Ukrainan parlamentille ollaan jättämässä lakiesitystä, joka säätelisi miehitettyjen alueiden ukrainalaisten asemaa vankienvaihdossa.

– Meidän tulee tehdä oikea päätös, kun venäläiset vaativat heidän vaihtamistaan, koska käytännössä me vaihdamme ukrainalaisia ukrainalaisiin. Meidän tulee tehdä kaikkemme, ettei heitä lähetä Venäjän federaatioon vaan he pysyvät Ukrainassa.

Ukrainalaistuomioistuimet ovat jo vapauttaneet osan Ukrainan hallussa olevista ukrainalaissotavangeista.

– Ja odotamme heidän vapauttamistaan sotavankileireiltä, toteaa Usov.

