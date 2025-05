Venäjä otti käyttöön järeän aseen Pohjois-Koreasta

Verkossa leviävällä videolla vaikuttaisi näkyvän ensimmäinen todiste siitä, että Venäjä on ottanut käyttöön pohjoiskorealaiset raketinheittimet laittomassa hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan. Tämän 240 millimetrin M-1991 Juche 100 MLRS -raketinheitinjärjestelmän iskualue on 43–60 kilometriä, mutta viime vuonna Pohjois-Korean raportoitiin testanneen onnistuneesti M-1991:lla laukaisemista 80 kilometriin.

Näistä raketinheitinjärjestelmistä on tehty näköhavaintoja aikaisemminkin, mutta tämä kerta on tiettävästi ensimmäinen kun M-1991:n laukaisu Ukrainaa vastaan on dokumentoitu. Videon kuvauspaikasta ei ollut keskiviikkona alkuillasta löydettävissä luotettavaa tietoa avoimista lähteistä.

Huhtikuussa havaittiin, että Venäjä siirsi raskasta pohjoiskorealaista Koksan-tykistöä Krimin niemimaalle. Nämä 170 millimetrin tykit voivat oikeanlaisilla ammuksilla varustettuna ampua jopa 60 kilometrin päähän, ja niillä on ollut tärkeä rooli Venäjän vastahyökkäyksessä Kurskissa.

Talven aikana Pohjois-Korea on siirtänyt Venäjälle lisää sotilaita syksyllä lähettämiensä noin 11 000 sotilaan lisäksi. Joukkojen mukana lähetettiin Etelä-Korean mukaan ”merkittävä” määrä lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia, 170 millimetrin haupitseja ja parisataa kranaatinheitintä.

The first documented evidence has emerged confirming that Russia is using heavy North Korean M-1991 multiple launch rocket systems with a strike range of 43–60 km against Ukrainians.

What is known about the rocket system:

– Length: 5.2 meters

– Weight: approximately 300–400 kg… pic.twitter.com/gImPKfOrN3

— WarTranslated (@wartranslated) May 7, 2025