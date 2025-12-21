Venäjä on rekrytoinut armeijaansa 18000 ulkomaalaista 128 maasta

Intian ulkoministeriön mukaan Venäjän armeijaan on rekrytoitu vuodesta 2022 lähtien yhteensä 202 Intian kansalaista, joista ainakin 26 on kaatunut ja seitsemän on kateissa, kertoo The Kyiv Independent.
Ministeriö mainitsi luvun Intian parlamentin ylähuoneelle 18. joulukuuta toimitetussa virallisessa raportissa.
Lausunto on lisätodiste siitä, että Venäjä rekrytoi aktiivisesti ulkomaalaisia taistelemaan sotaansa Ukrainaa vastaan. Ukrainan sotavankien kohtelun koordinointikeskuksen mukaan Venäjä oli mobilisoinut lokakuuhun mennessä 18 092 ulkomaalaista 128 maasta.
– Saatavilla olevien tietojen mukaan Venäjän asevoimiin uskotaan rekrytoidun 202 Intian kansalaista. Hallituksen yhteiset toimet ovat johtaneet 119 heistä ennenaikaiseen vapauttamiseen; 26:n on raportoitu kuolleen ja seitsemän on ilmoitettu kadonneeksi Venäjän puolella, raportissa sanotaan.
Ministeriön mukaan Venäjän armeijassa on edelleen 50 intialaista, ja Intia on ”jatkuvasti yhteydessä Venäjän kanssa” varmistaakseen heidän vapauttamisensa ja kotiuttamisensa.
Ministeriö vahvisti myös, että kymmenen intialaisen sotilaan ruumiit on kotiutettu ja kaksi muuta on tuhkattu paikallisesti. 18 kuolleeksi tai kadonneeksi ilmoitettujen henkilöiden perheenjäsenten DNA-näytteet on lähetetty Venäjän viranomaisille jäännösten tunnistamiseksi.
Moskova on houkutellut ulkomaisia taistelijoita alueelleen taloudellisten kannustimien ja rekrytointijärjestelmien yhdistelmällä, mukaan lukien harhaanjohtavat työpaikkatarjoukset ja lupaukset Venäjän kansalaisuudesta.