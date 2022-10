Suomen entinen pääministeri ja Italian Firenzessä sijaitsevan EU-yliopiston professori Alexander Stubb kommentoi Twitterissä Venäjän maanantaisia iskuja Ukrainan kaupunkeihin.

– Todistamme Venäjän täysimittaista terrori-iskua viattomia siviilejä vastaan Ukrainassa. Sairasta, mutta ei yllättävää (Vladimir) Putinin ollessa ruorissa. Muun maailman on jatkettava Ukrainan tukemista kaikin tarvittavin keinoin. Ainoa tie rauhaan on Ukrainan voitto, Stubb tviittaa.

– Venäjä on eristämässä itsensä vuosikymmeniksi. Surullinen tosiasia. Itse aiheutettua. Sen ei olisi tarvinnut mennä näin, mutta Putin päätti toisin.

Stubb lähettää Twitterissä myös toivomuksen teknologiamiljardööri Elon Muskille, joka on aiheuttanut kohua rauhanvisioillaan. Muskin mukaan Ukrainan pitäisi suostua myönnytyksiin rauhan saavuttamiseksi.

– Ole ystävällinen ja pysy poissa Ukrainan sodan geopolitiikasta. Sinulla ei ole kokemusta Putinin kanssa toimimisesta. Et ole missään asemassa, jossa voisit neuvotella hänen kanssaan. Hän ymmärtää ainoastaan voimaa. Lausuntosi rauhasta ovat tehneet sinusta hänen hyödyllisen idioottinsa.

We are witnessing a full blown Russian terrorist attack on innocent civilians in Ukraine. Sickening, but with Putin at the helm, not surprising. The rest of the world needs to continue to support Ukraine with all means necessary. The only path to peace is a Ukrainian victory. — Alexander Stubb (@alexstubb) October 10, 2022

Russia is in the process of isolating itself from Europe for decades. Sad reality. Self-inflicted. It did not have to be this way, but Putin decided otherwise. Infinite damage. — Alexander Stubb (@alexstubb) October 10, 2022