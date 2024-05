Pääministeri Ylellä: Venäjä ei ole muuttanut strategiaansa itärajalla

Tilanne itärajalla on rauhallinen, mutta Venäjä ei ole muuttanut strategiaansa välineellistetyn maahantulon osalta, kertoi pääministeri Petteri Orpo (kok.) Ylen Pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina. Hallitus on tuomassa esityksensä käännytyslaiksi eduskuntaan ensi viikolla, Orpo vahvisti.

– Sitä on hartaasti rakennettu. Siinä ei ole ollut poliittisia ongelmia, vaan haaste on yksinkertaisesti se, että se on hyvin vaikea ollut rakentaa, koska se on poikkeuksellista lainsäädäntöä, pääministeri kertoi.

Orpo tapasi keskiviikkona eduskuntaryhmien johtoa käännytyslakiin liittyen. Pääministerin mukaan eduskuntaryhmillä on samanlainen tilannekuva, ja Orpo arvioi myös oppositiossa olevan ”hyvin laajaa valmiutta” lain hyväksymiselle.

Pääministerin mukaan Suomi reagoi Venäjän toimiin itärajalla nopeasti ja määrätietoisesti.

– Olemme antaneet selvä viestin, että me tulemme suojelemaan meidän rajojamme. Olemme kertoneet sen, että teemme lisää työvälineitä lainsäädännöllä, jolla voidaan huolehtia myös maastorajan turvallisuudesta.

Rauhoittuneen tilanteen takia Suomi ei voi jättää työtä rajaturvallisuuden vahvistamiseksi kesken, Orpo sanoi.

– Meillä on tieto siitä, että Venäjä ei ole muuttanut politiikkaansa. On kaikki syy olettaa, että jos me avaisimme raja-aseman, sinne voi väkeä tulla, tulisi melko varmasti.

Tilanteen normalisoituminen on Venäjästä kiinni, Orpo totesi. Rajaliikennettä voidaan hänestä mahdollisesti kuitenkin harkitusti avata, mikäli poikkeuslaki saadaan voimaan. Laajamittainen nopea avaaminen ei pääministerin mukaan ole ajankohtaista.

Läntiset tiedustelulähteet ovat varoittaneet Venäjän suunnittelevan sabotaasi-iskuja Eurooppaan. Suomi on Orpon mukaan varautunut ”erilaisiin ilkeyksiin” Venäjän puolelta ja suojelee hyvin kriittistää infrastruktuuriaan.

– Tämä on Venäjän peliä. He haluavat näillä ilkeyksillä ja niillä uhittelulla horjuttaa uskoamme. Se ei toimi. Meidän tukemme Ukrainalle horju, emmekä horju muutenkaan.