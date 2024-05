Georgiassa pystytetään Stalinin patsaita – takana Kreml-mielinen valtapuolue

Neuvostoliiton entistä hirmuhallitsijaa Stalinia on ryhdytty Georgiassa kunnioittamaan uusilla patsailla. Muistomerkkien pystyttämisen takana on Kreml-mielinen valtapuolue Georgian unelma, jonka uskotaan puhdistavan Stalinin muistoa osana pyrkimyksiään ottaa etäisyyttä länsimaihin. Asiasta kertoo The Guardian.

Erikokoisia Stalinin patsaita on Georgian unelman valtakaudella noussut ainakin 12 eri kaupunkiin. Jo vuonna 2012 alkaneen valtakautensa alussa Georgian unelmaa johtava miljardöörioligarkki Bidzina Ivanishvili ilmoitti, että Stalinin syntymäkaupunki Gorissa aiemmin sijainnut kuusimerkkinen Stalinin muistomerkki jälleenrakennettaisiin.

Stalinin muistomerkkejä ovat rakentaneet yksityiset toimijat, mutta myös paikallishallinnot. Esimerkiksi Mukhranin pormestari Zarab Mikeladze on kieltäytynyt kommentoimasta, miksi kunta on rakentamassa uutta Stalinin patsasta.

Georgian suurimmassa kirkossa taas paljastettiin hiljattain Stalinin ikoni. Ikonin oli lahjoittanut kirkolle Kreml-mielinen Patrioottien liitto -puolue, jolla epäillään olevan yhteyksiä Kremliin. Kyse ei siis ole yksittäistapauksista.

Entisen kansanedustajan ja Georgian neuvostomenneisyyttä tutkivan kansalaisjärjestö SovLabin asiantuntijan Giorgi Kandelakin Stalinin menneisyyden puhdistamisessa on pohjimmiltaan kyse Georgian nykypolitiikasta.

– Narratiivi on nerokkaan yksinkertainen: Pikkukaupungin poika, joka pötki pitkälle, joka voitti sodan. Tässä mytologiassa sota alkoi 1941. Baltian maiden miehitystä, Puolan jakamista, mitään näistä ei tapahtunut. Kaikki alkoi vuonna 1941, Kandelaki tiivistää.

Kandelaki vertaa valtapuolueen kertomuksia Stalinista propagandaporttiin, tai toisin sanottuna eräänlaiseen porttihuumeeseen. Kun sen uskoo, on helppo uskoa myös muihin vastaaviin Venäjän narratiiviin sopiviin näkemyksiin.

Asiaa ei helpota se, että Stalinin roolia Georgian historiassa ei ole kunnolla käsitelty. Kandelaki muistuttaakin, että Stalin oli vastuussa Neuvosto-Venäjän hyökkäyksessä juuri itsenäistyneeseen Georgian demokraattiseen tasavaltaan vuonna 1921.

Historiantutkimus ja tiedon levittäminen ei kuitenkaan tule tulevaisuudessa helpottamaan. Valtapuolue ilmoitti viime vuonna, että pääsy Georgian kommunistipuolueen keskuskomitean sekä salaisen poliisin arkistoihin suljettaisiin pysyvästi. Niistä dokumenteista, jotka ovat edelleen julkisia, on taas poistettu kaikki nimet.

Valtapuolueen mukaan syynä poistoon ovat GDPR-säännökset.

Georgialaisten selvä enemmistö haluaisi silti suunnata katseensa kohti länttä. Kyselytutkimusten mukaan neljä viideosaa haluaa kotimaansa liittyvän Euroopan unioniin. Hallituksen pyrkimykset runnoa parlamentissa läpi Venäjältä kopioitu laki ulkomaisista agenteista on taas herättänttt pääkaupunki Tbilisin kaduilla valtavia mielenosoitusaaltoja.

Tästä huolimatta 45 prosenttia georgialaisista uskoo, että Stalinin saavutuksista tulisi olla ylpeä. Kaksi kolmesta on sitä mieltä, että Stalinissa oli sekä hyviä ja huonoja puolia.

Luvuista näkyy, että keskustelu Georgian historiasta tulee jatkumaan vielä pitkään.