Ukraina kertoo tuhonneensa Venäjän miinanraivaajan

Ukraina kertoo tuhonneensa viime yönä Venäjän Mustanmeren laivastoon kuuluneen miinanraivaajan, Project 266M Kovrovetsin. Asiasta kertoo Ukrainan puolustusministeriö viestipalvelu X:ssä.

Ukrainan puolustusministeriö kertoi X:ssä myöhään lauantai-iltana 110. mekanisoidun prikaatin pudottaneen venäläisen Su-25 -hävittäjän Donetskin alueella.

– Se on neljäs 110. mekanisoidun prikaatin tuhoama hävittäjä sitten toukokuun alun, puolustusministeriö kertoo.

Puolustusministeriön mukaan Ukraina on sodan kuluessa tuhonnut muun muassa 354 Venäjän lentokonetta, 326 helikopteria ja jopa 10 155 miehittämätöntä lennokkia.

Sotalaivoja sekä veneitä on tuhottu 26 kappaletta sekä yksi sukellusvene.

Miestappioita hyökkääjälle Ukraina kertoo aiheuttaneensa liki 500 000 venäläisen edestä.

