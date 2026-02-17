Venäjä lopettaa Telegramin kohta kokonaan

Venäjä aikoo estää suositun viestipalvelu Telegramin toiminnan kokonaan huhtikuun alusta alkaen, kertoo Telegramissa toimiva venäläinen uutiskanava Baza.

Venäjän viestinnänrajoitusvirasto Roskomnadzor ryhtyi rajoittamaan ja hidastamaan Telegram-liikennettä aiemmin helmikuussa. Bazan lähteiden mukaan palvelu ei toimi Venäjällä ainakaan mobiiliverkon kautta ollenkaan. Huhtikuun alusta sen toiminta lakkaa siis Baza-kanavan mukaan tyystin samaan tapaan kuin Facebookin ja Instagramin toiminta Venäjällä.

Talouslehti Kommersant tavoitti Roskomnadzorin edustajan kommentoimaan Bazan tietoja. Edustaja kommentoi, että ei kommentoi.

– Virastolla ei ole mitään lisättävää aiemmin julkaistuihin tietoihin tästä asiasta, Roskomnadzorista todettiin Kommersantille.

Käytännössä venäläiset kyllä pääsevät edelleen Telegramiin, kuten pääsevät Facebookiin tai Instagramiinkin. Siihen tarvitaan VPN-yhteys, joka reitittää liikenteen Venäjän verkkojärjestelmien ulkopuolelle ja ulkopuolelta takaisin. Telegramin lopettaminen voi kuitenkin haitata esimerkiksi Venäjän ulkopuolella olevien ihmisten tiedonsaantia maan sisäisestä tilanteesta, sillä Venäjä yrittää saada kaikki siirtymään omaan Max-sovellukseensa. Näin on odotettavissa, että esimerkiksi venäläiset viranomaiset ja ministeriöt saattavat vähitellen lakata ylläpitämästä omia Telegram-kanaviaan.

Merkittävin osa tietoa esimerkiksi Venäjän joukkojen toiminnasta rintamalla Ukrainassa ei tule Venäjän valtion viestejä noudattelevista medioista, vaan Telegramissa toimivilta sotaa seuraavilta kanavilta eli ”Z-bloggareilta” joiden tiedot ovat monesti yksityiskohtaisempia, moniulotteisempia ja vähemmän sensuroituja.

Viralliselle Venäjälle tiedonvälityksen rajoittaminen Telegram-kanavilla on todennäköisesti enemmän eduksi, vaikka Z-bloggarit yleensä ovat hyökkääjän puolella. Näillä kanavia seuraamalla saa kuitenkin vivahteikkaamman käsityksen esimerkiksi Venäjän asevoimien sisäisestä korruptiosta, yksityiskohtaisempaa tietoa joukkojen liikkeistä ja tappiosta sekä paljon muuta mitä Venäjän virallinen media ei uutisoi.

Ei ole kuitenkaan varmaa, lopettavatko kaikki Z-bloggarit ja heidän Telegram-kanavansa jos Venäjä kokonaan Telegramin estää. Ainakin tuoreeltaan Bazan uutinen vaikutti herättävän lähinnä mielipahaa.

– Telegramin estämisestä käydyn kiivaan keskustelun verkkoon ilmestyy rajoitusten kannattajien kommentteja, joissa viitataan ”ulkomaisiin kokemuksiin”. Heidän mukaansa Euroopassa kaikki on jo säänneltyä: ihmiset pääsevät sosiaaliseen mediaan pelkällä passilla, kirjottaa esimerkiksi 1,5 miljoonan seuraajan Rybar-kanavan ylläpito ja jatkaa, että Telegramin perustaja Pavel Durov vangittiin Ranskassa ja someen kirjoittelusta seuraa jatkuvasti syytteitä.

– Mutta kerrankin tässä nimenomaisessa esimerkissä Venäjä ei näyttäydy länsimaiselle yleisölle ”diktatuurina”, vaan vapauden tilana. Tämä on harvinainen moraalinen etu, joka herättää kognitiivista dissonanssia länsimaisen propagandan katsojissa. Miksi siitä luovutaan, Rybar-kanava harmittelee.

Kanava tietysti unohtaa mainita että EU:ssa ei tarvita passia internetin käyttöä varten ja Venäjällä jaetaan jatkuvasti vuosienkin vankeustuomioita somekirjoituksista joissa suhtaudutaan Venäjän asevoimiin kriittisesti, mutta selvää on, että Telegramin kieltäminen ei kirjoittajaa miellytä.

Kun Roskomnadzor aiemmin helmikuussa aloitti järeämmät estotoimet, se ilmoitti että Telegram ei voisi toimia Venäjällä ja voisi tulla kokonaan estetyksi ellei se suostu noudattamaan Venäjän lakeja ja siirtämään palvelimiaan Venäjälle.

Palvelun perustaja, venäläinen Pavel Durov lähti Venäjältä huhtikuussa 2014. Hänet oli ensin yritetty pakottaa luovuttamaan tietoja ukrainalaisista Krimin valtausta vastustaneista ukrainalaisista Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:lle. Kun Durov oli kieltäytynyt, hänen myöskin perustamansa somepalvelu VKontakte oli vallattu Kremlille myötämielisten oligarkkien omistukseen.

Durovilla on nykyään useiden muidenkin maiden kansalaisuus. Telegramin pääkonttori sijaitsee Arabiemiraateissa.