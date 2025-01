Venäjä kiristää otetaan miehittämistään alueista, poliisille uusia valtuuksia

Venäjä kiristää otettaan miehittämillään alueilla, uutisoi Ukrainaa seuraava United24 Media. Venäjän laiton miehityshallinto on antanut poliisille valtuudet mennä Venäjän passista kieltäytyneiden ihmisten koteihin. Virallisesti Venäjä viittaa miehitettyjen alueiden passittomiin asukkaisiin ”siirtolaisina”, mutta tosiasiassa on kyse todellisesta passistaan kiinni pitävistä Ukrainan kansalaisista.

Poliisin valtuudet astuvat voimaan maaliskuussa, kertoo Ukrainan erikoisoperaatioiden joukkojen alainen CNR-keskus. Venäjän laittomasti miehittämien alueiden tilannetta seuraavan keskuksen mukaan Venäjän kansalaisuudesta kieltäytyneiltä asukkailta on käytännössä evätty perusoikeudet. Näillä ukrainalaisilla ei esimerkiksi enää ole oikeutta ilmaisiin lääkkeisiin.

Venäjän tiukentuneisiin otteisiin on kiinnittänyt huomiota muun muassa ahkera ulkopolitiikan tarkkailija, Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt.

– Venäjän politiikka miehitetyillä alueilla muuttuu yhä sortavammaksi ja brutaalimmaksi niitä kohtaan, jotka eivät suostu luopumaan Ukrainan passista ja kansalaisuudesta. Heiltä evätään nyt myös lääkkeitä ja pääsy terveyspalveluihin, Bildt kirjoittaa X:ssä.

The 🇷🇺 policy in the occupied territories is getting increasingly repressive and brutal against those not agreeing to give up their 🇺🇦 passport and citizenship. They are now also denied access to medicines and medical facilities. https://t.co/FgKtbtunuW

— Carl Bildt (@carlbildt) January 3, 2025