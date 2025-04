Heikki Vestman: Hylättyjen äänien määrä yhteiskunnallisesti vakava

– Asia on mielestäni yhteiskunnallisesti merkittävä ja vakava. Aluevaaleissa hylättyjen äänien määrä on ollut 10-15-kertainen verrattuna vuoden 2022 aluevaaleihin. Ääniä on jouduttu hylkäämään kaikilla hyvinvointialueilla 3-5 prosenttia, toteaa kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) viestipalvely X:ssä.

Julkisuudessa olleiden tietojen valossa merkittävin syy lipukkeiden hylkäämiseen olisi ollut se, että äänestäjä on kirjoittanut vaalilipukkeeseen (epähuomiossa) väärän vaalin numeron.

Vestman arvioi, että hylättyjen äänien osuus on niin suuri, että asialla on voinut ollut vaikutusta vaalien lopputulokseen.

– Pidän kummallisena ja riittämättömänä oikeusministeriön vaalijohtajan selitystä, jonka mukaan ”joitain ihmisiä suoritus kopissa jännittää”.

Vestmanin mielestä vaaliviranomaisen tulee kyetä arvioimaan omaa toimintaansa.

– Tilanne olisi vaatinut vaaliviranomaisen näkyvää informaatiokampanjaa tuplavaaleista, vaalien toimittamisesta ja niissä päätettävistä asioista ennen vaaleja. Lisäksi äänestyspaikalla annettu informaatio vaalin toimittamisessa on ollut saamieni kansalaisyhteydenottojen valossa paikoin jopa olematonta.

Vestman toteaa, että myös käytännön järjestelyillä äänestyspisteillä olisi varmasti voitu lisätä vaalien selkeyttä.

– Jonot äänestyspaikoilla muodostuivat paikoin hyvin pitkiksi. Kansalaisyhteydenottojen perusteella jonot ovat saattaneet viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä lähestyä tuntia. Ihmisiä on kääntynyt tämän vuoksi pois äänestyspaikalta.

Toiseksi kyse on Vestmanin mukaan itse tuplavaalista.

– Lienee selvä, että Suomessa koko vaalijärjestelmän perusperiaatteena pidetty vaalien selkeys ei ole nyt toimitetussa tuplavaalissa toteutunut riittävästi.

Eduskunnassa vaaliasiat kuuluvat mietintöasioina perustuslakivaliokunnalle.

– Asian yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi pidän perusteltuna, että perustuslakivaliokunta arvioi, että se ottaisi niin sanottuna omana asiana käsittelyyn alue- ja kuntavaalien toimittamisen ja pyytäisi oikeusministeriöltä selvitystä alue- ja kuntavaalien järjestelyistä sekä tavoista turvata vaalijärjestelmän selkeys tuplavaaleissa tulevaisuudessa, Vestman toteaa.

– Lisäksi on syytä arvioida tuplavaalien hyötyjä ja haittoja avoimesti, hän lisää.