Yhdysvallat on siirtänyt Patriot-ilmatorjuntaohjuspattereitaan Etelä-Koreasta Lähi-itään suojatakseen alueella olevia tukikohtiaan potentiaalisilta Iranin ballististen ohjusten hyökkäyksiltä. Siirrettyjen järjestelmien määriä ei ole paljastettu, mutta arvattavasti kyseessä on toinen 35. Ilmatorjuntaprikaatin kahdesta pataljoonasta.

The War Zonen haastatteleman Yhdysvaltain indopasifisen alueen johtoportaan komentajan, amiraali Samuel Paparon mukaan pataljoonan siirtämiseksi tarvittiin 73 C-17-kuljetuskoneiden lentoa.

Hän korosti, että tämä on yksittäinen, havainnollistava esimerkki siitä, miten monimutkaista logistiikka olisi mahdollisessa suuressa konfliktissa indopasifisella alueella. Ilmatankkauskoneiden riittämättömyys on hänen mukaansa merkittävä ongelma.

– Tarvitsemme miljoonia paunoja lentopolttoainetta jokaista ilmakykyä varten. Ilmatankkauslaivastomme määrä ei täytä tarpeitamme. Laskemme niihin kuuluviksi myös jotkin sopimuspalvelut, mutta jälleen kerran, niissä pitää olla harmaa pyrstö, Paparo totesi tarkoittaen harmaalla pyrstöllä sotilaskoneita.

Paparo on huolestunut myös merikuljetusten merkittävistä ongelmista, koska tällä hetkellä logistiikkajoukot pystyvät vastaamaan noin 60 prosentista todellisista kuljetustarpeista.

– Tällä hetkellä 17 logistiikan tukialusta makaa satamissa, koska niihin ei riitä miehistöä, hän huomautti.

Logistiikka on tänä päivänä asevoimien elintärkeä komponentti, joka vaikuttaa merkittävällä tavalla sotilasoperaatioiden tehokkuuteen. Investointien puute tällä saralla on The War Zonen artikkelin mukaan tulossa yhä tärkeämmäksi aiheeksi Yhdysvalloissa, kun maailman kriisit ovat aiheuttaneet painetta järjestelmään, vaikka Yhdysvaltojen asevoimat ei ole missään pitkässä konfliktissa edes suoranaisena osapuolena. Vaikka kineettiset kyvyt olisivat miten vahvat, ne eivät pysy tehokkaina pitkään ilman vankkaa ja kestävää logistista tukea.