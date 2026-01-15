Verkkouutiset

Varsovan keskusta talvella. Puolaan kerrotaan kohdistuneen useita kyberiskuja talven aikana. Quintin Solviev/Wikimedia Commons/CC BY 4.0

Venäjä iski Puolassa joulukuussa – ”Sähköt yritettiin katkaista”

Ministerin mukaan kyse oli vakavasta hyökkäyksestä energiajärjestelmään.
Puolassa koettiin joulukuussa valtava venäläinen kyberhyökkäys, joka oli vähällä aiheuttaa laajan sähkökatkon, digiasioiden ministeri Krzystof Gawkowski paljastaa RMF-radiokanavan haastattelussa.

– Digitaaliset panssarivaunut ovat jo täällä. Tämä oli eräs vakavimmista hyökkäyksistä energiainfrastruktuuria vastaan ja sen tavoitteena oli katkaista kansalaisilta sähköt joulukuun lopussa, Gawkowski toteaa.

Puolan energiajärjestelmään kohdistui ministerin mukaan viime vuoden lopulla lukuisia hyökkäyksiä. Joulukuun lopun isku oli hänen mukaansa niistä vakavin.

Puolan energiaministeri Milosz Motyka kertoi aiemmin, että useisiin sähkölaitoksiin kohdistui loppuvuodesta kyberhyökkäys, joka ei kuitenkaan onnistunut.

Iskun kerrotaan kohdistuneen yhteen lämpövoimalaa ja useisiin erillisiin uusiutuvan energian laitoksiin ympäri maata.

– Kaikki viittaa siihen, että olemme tekemisissä venäläisen sabotaasin kanssa. Tästä on puhuttava oikealla nimellä. Tavoitteena oli luoda epävakautta Puolassa, Krzystof Gawkowski sanoo.

Hänen mukaansa Puolassa on varauduttu tällaiseen hyvin ja paniikkiin ei ole syytä.

