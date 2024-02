Venäjä hakkeroi Norjaan saapuneiden ukrainalaisten kännyköitä

Venäjä kiristää otettaan Norjan pohjoisesta venäläisvähemmistöstä. Lisäksi Ukrainasta saapuneisiin pakolaisiin vaikuttaa kohdistuvan pakolaisvakoilua. Kirkkoniemessä sijaitseva Venäjän konsulaatti ei auta asiaa, kertoo Norjan turvallisuuspoliisi PST:ta haastattelut norjalaislehti Verdens Gang (VG).

Finnmarkin lääni levittäytyy Suomen pohjoisimman Lapin ympäri. Kirkkoniemi jää Suomi-neidon takaraivon tuntumaan, ja Venäjän rajalle on vain noin kymmenen kilometriä. Pikku kaupungissa asuu noin 3500 ihmistä, ja joka kymmenes heistä on kansallisuudeltaan venäläinen.

Lapin sodassa loppuvuodesta 1944 Neuvostoliitto pommitti Kirkkoniemen pahoin. Nyt noin kymmenen kilometrin päässä kaupungista sijaitsee Norjan ja Venäjän ainoa laillinen rajanylityspaikka. Se on samalla Naton ja Venäjän raja. Kirkkoniemessä sijaitsee myös Venäjän konsulaatti.

Konsulaatin kanssa syntyi julkista kahnausta viimeksi syksyllä, kun konsuli Nikolai Konygin kävi laskemassa muistoseppeleen neuvostoliittolaisten muistomerkille ja Finnmarkin pormestari poisti sen. Tämän jälkeen paikallinen venäläisnainen vei konsulin seppeleen takaisin ja asetti sen Finnmarkin pormestarin viemän seppeleen päälle, ja kirkkoniemeläiset poistivat venäläisten seppeleen uudelleen. Venäläinen media odotetusti pillastui tapauksesta, ja kutsui norjalaisia hysteerisiksi ”russofobeiksi”.

Venäläiset ovat viime vuosina osoittaneet lisääntyvää mielenkiintoa uusien muistomerkkien pystyttämiseen, sanoo Norjan turvallisuuspoliisin PST:n Finnmarkin-aluepäällikkö Johan Roaldsnes. Norjalaislehti VG:n haastatteleman Roaldsnesin mukaan Venäjä käyttää hyväkseen sitä, että seudulla paikallisten ja venäläisten välillä vallitsee erityinen suhde, jota muualla Norjassa voi olla vaikeaa ymmärtää.

– Venäjän tiedontarve on kova. Siksi he ovat valmiita ottamaan isompia riskejä, Roaldsnes sanoo norjalaislehti VG:lle.

Esimerkiksi: Ukrainasta saapuneilta pakolaisilta otettiin heidän saapuessaan Venäjältä Norjaan matkapuhelinten yksilölliset IMEI-koodit talteen. Tällä tavalla heidän kännykkänsä voidaan ottaa tarkempaan seurantaan. Norjasta turvapaikkaa hakeneista noin 72 000 ukrainalaisesta runsaat 400 tuli Storskogin raja-aseman kautta – eli noin vartin automatkan päästä Kirkkoniemestä.

– Meillä on syytä epäillä, että osaan ukrainalaisten kännyköistä on kohdistettu tehostetumpia menetelmiä. On herännyt huoli siitä, että ukrainalaisia voidaan yrittää pakottaa tai painostaa toimimaan Venäjän hyväksi. Moni heistä on joutunut jättämään perheenjäseniään Venäjän valtaamille alueille, sanoo Roaldsnes.

Pakolaisten ja Kirkkoniemessä asuvan venäläisvähemmistön lisäksi herkkyyksiä lisää se, että raja on edelleen auki. Ihmisiä ylittää sen, ja Norjassa käy venäläisiä. Lisäksi Kirkkoniemen satama on yksi kolmesta Norjan satamasta, joka edelleen ottaa vastaan venäläisiä aluksia.

Osaa siviili- ja tutkimusaluksista käyttävät Venäjän tiedustelupalvelut. Norjan yleisradion NRK:n mukaan tällaisia aluksia on kuluneen vuosikymmenen aikana tunnistettu jopa viisikymmentä.

Kirkkoniemessä Venäjän konsulaatti sijaitsee keskellä kaupunkia. Sen luona järjestetään säännöllisesti mielenosoituksia Ukrainan puolesta, ja konsulaatin henkilökunta valokuvaa mielenosoittajat. Verhot vain heiluvat, sanoo VG:lle yksi mielenosoittajista nimeltä Forde Berg. Berg on eläkkeelle jäänyt rajavartija, joka pidätettiin ja vangittiin Moskovassa vuonna 2017 ja häntä syytettiin vakoilusta Norjan hyväksi. Vankienvaihdon kautta Bergin tuomio jäi parin vuoden mittaiseksi.

PST:n Finnmarkin-aluepäällikön Venäjän tosiaan tarkkailee aktivisteja. Lisäksi sotaa vastustaneet saatetaan ottaa kuulusteluun, jos he ylittävät rajan Venäjälle.

– FSB käyttää rajanylityksiä tiedonhankintaan, sanoo PST:n aluepäällikkö Roaldsnes.

– Niiltä venäläisiltä, jotka suhtautuvat lähtömaahansa myönteisemmin, he ovat pyytäneet palveluksia. Ne voivat liittyä tiedonhankintaan tai tiettyjen paikkojen valokuvaamiseen. Pelkästään yhteydenotto FSB:lta tai Venäjän sotilastiedustelulta voi tuntua painostavalta.

Turvallisuuspoliisin neuvona on jättää pyynnöt huomiotta ja olla yhteydessä viranomaisiin. Yksi asia on kuitenkin selvää:

– Virallinen edustus täällä Kirkkoniemessä antaa Venäjälle liikkumavaraa tiedonhankintaan.