Kiivas tulitaistelu: Tästä asemasta Hizbollah pitää kiinni

Israelin asevoimat on jatkanut maaoperaatiotaan Libanonin eteläosassa.

Yhden sotilaan kerrotaan kuolleen Hizbollahin raketti-iskussa, joka kohdistui Israelin pohjoisosiin. Israel puolestaan toteutti ilmaiskuja Hizbollahin asemia vastaan Beirutissa ja Bekaan laaksossa.

Libanonin eteläosiin on sijoitettu Israelin 91. ja 36. divisioonan alaisia joukkoja.

Hizbollah tiedotti estäneensä Israelin joukkoja etenemästä lähellä rajaa sijaitsevaan Khiamin asutuskeskukseen. Konfliktia seuraavan ISW-tutkimuslaitoksen tilannekatsauksen mukaan Hizbollahin taistelijat olivat luultavasti valmistelleet puolustuksen, joka nojasi ennalta määritettyihin tykistökoordinaatteihin. Paikalla oli mahdollisesti vain vähän jalkaväkeä.

Pieni määrä Hizbollahin taistelijoita tuskin pystyy kauan pidättelemään Israelin mekanisoitua hyökkäystä. Hizbollahin kerrotaan tehneen 70 hyökkäystä kolmen päivän aikana, jolloin Israelin joukot etenivät kohti Khiamia.

Asiantuntijoiden mukaan Hizbollahin suunnitelmana oli käyttää Libanonin eteläosissa pääosin tykistöä. Jalkaväkeä on sidottu taisteluihin hyvin pieniä määriä tai ei ollenkaan. Järjestön etuna on vuoristoinen maasto, johon käytettyjä tunneleita voidaan käyttää joukkojen suojaamiseen ja liikkeiden piilottamiseen.

Tavoitteena on luultavasti aiheuttaa mahdollisimman paljon tappioita eikä pitää kiinni kiinteistä asemista. Israelin joukkojen arvioidaan edenneen ainakin viisi kilometriä kohti Khiamia kolmen päivän aikana.

Lokakuun alussa aloitetun maaoperaation aikana kiivaimmat taistelut on käyty juuri Khiamin ympäristössä. Sen korkea maasto mahdollistaa tulittamisen Pohjois-Israeliin.

