Uhkarohkea pelastus etulinjassa – panssariajoneuvo haki haavoittuneet

Taistelut ovat jatkuneet viime viikkoina kiivaina eri puolilla Ukrainan rintamaa. Venäläisjoukkojen arvioidaan kärsineen massiivisia tappioita edetessään Pokrovskin kaupungin kaakkoispuolella Donetskin alueella.

Haavoittuneiden evakuointi etulinjasta on muuttunut yhä vaikeammaksi räjähdedroonien luoman uhkan vuoksi. Uusia ratkaisuja on haettu esimerkiksi robottiajoneuvoista, jotka voivat kuljettaa sotilaan muutaman kilometrin päähän sijaitsevaan joukkosidontapaikkaan.

Liikkeet rintaman tuntumassa joudutaan usein ajoittamaan yöaikaan tai lennokkien näkyvyyttä heikentäviin sääolosuhteisiin.

Donetskin alueella sijaitsevan Lymanin kaupungin lähialuetta puolustava Ukrainan 63. prikaati on julkaissut lennokin kuvaaman videon riskialttiista pelastustehtävästä. Alueen maasto on jo osin lumen peitossa.

Videolla näkyy, kuinka Yhdysvaltain toimittama M113-miehistönkuljetusvaunu ajaa mutaista tietä pitkin etulinjaan. Juoksuhaudasta evakuoitiin neljä sotilasta, joista yksi oli kriittisessä tilassa. Panssariajoneuvo ajoi kohteeseen keskellä päivää riskeistä huolimatta, jotta sotilaat saatiin ajoissa hoitoon.

Sotilaat siirrettiin suoja-asemasta panssariajoneuvoon, joka kiihdytti täyttä vauhtia kohti takalinjaa. Tällä kertaa operaatio onnistui.

