Venäjä etsii uusia keinoja iskeä – “Tilanne otettava haltuun”

Lännen ja Venäjän välinen konflikti on kehittymässä yhä vaarallisempaan ja arvaamattomampaan suuntaan, varoittaa Carnegie Russia Eurasia Center -tutkimuslaitoksen johtaja Alexander Gabuev. Financial Timesin julkaisemassa mielipidekirjoituksessa Gabuev kehottaa ensi viikolla Washingtoniin kokoontuvia Nato-johtajia ottamaan eskalaatiokierteen hallinnan takaisin haltuunsa.

Venäjällä on yhä useita keinoja eskaloida Ukrainan sotaa ja iskeä Ukrainan läntisiä liittolaisia vastaan, Gabuev toteaa. Venäjä aikoo tutkija mukaan periä lännen Ukraina-tuesta kovaa hintaa, eikä Vladimir Putinin tarvitse turvautua ydinaseisiin kylvääkseen levottomuutta Nato-maissa. Ydinaseiden käyttöä nykytilanteessa Gabuev pitää Venäjän uhittelevasta retoriikasta huolimatta epätodennäköisenä, sillä kyseiseen korttiin hyökkääjän kannattaa turvautua vasta tappion häämöttäessä.

Sen sijaan Venäjä tulee talven lähestyessä jatkamaan laajoja iskujaan Ukrainan kriittistä infrastruktuuria kohtaan, Gabuev uskoo.

– Putinin tavoitteena ei ole pelkästään estää Ukrainan sotateollisuuden sähkönsaanti, vaan myös miljoonien pakolaisten ajaminen länteen, kasvattaen näin painetta Eurooppaa kohtaan ja auttaen lännen Ukraina-tukea vastustavia poliitikkoja.

Gabuev toteaa myös Ukraina-tuen kannalta tärkeän teollisuuden ja logistiikan olevan Venäjän sabotaasi-iskujen kärkikohteita Euroopassa. Venäjä käyttää lisäksi läntisiä rikollisverkostoja hyväkseen salamurhatakseen maanpaossa eläviä toisinajattelijoitta ja oppositiohahmoja.

Yhteiskunnallisen eripuraisuuden ruokkiminen lännessä ei ole Venäjälle uutta, Gabuev jatkaa.

– Nyt, kun Kreml katselee Gazan sodan lännen nuorisossa herättämää raivoa, he näkevät yrityksilleen otollisen maaperän.

Kansainvälisesti Venäjä tiivistää yhteistyötään lännen vihollisten, viimeksi Pohjois-Korean kanssa, Gavuev toteaa.

Putinin lännenvastainen strategiaa on vastuuton ja riskialtis, tutkijaa varoittaa, ja Venäjän vihamielisiin toimiin on täällä varauduttava. Ukrainaa on autettava selviämään kovasta talvesta, ja Euroopan on myös valmistauduttava mahdolliseen pakolaisaaltoon, Gabuev luettelee. Sotilaallista pelotetta on vahvistettava, ja lännen on hänestä panostettava etenkin vastavakoiluun, terrorisminvastaisiin toimiin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen.

Samalla keskusteluyhteydet Moskovaan on pidettävä auki eskalaation varalta ja Naton omia pelisääntöjä selkeytettävä, hän kehottaa.

– Naton on otettava takaisin eskaloituvan tilanteen hallinta tässä sodassa, hän kirjoittaa.