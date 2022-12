Venäjä ei vie öljyä hintakaton asettaville länsimaille

Venäjä ei vie öljyä maihin, jotka asettavat hintakattoja, vaikka tuotantoa leikattaisiin, Venäjän varapääministeri Aleksander Novak sanoi sunnuntaina CNN:n mukaan.

– Haluan korostaa, että kantamme on ennallaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin puhui tästä, ja hallitus on toistuvasti sanonut, että mielestämme tämä instrumentti on ei-markkinaehtoinen, tehoton, törkeästi markkinoihin puuttuva ja vastoin kaikkia sääntöjä, Novak sanoi.

Hänen mukaansa ”Venäjä myy öljyä ja öljytuotteita niille maille, jotka tekevät yhteistyötä kanssamme markkinaehdoin, vaikka meidän pitäisi hieman vähentää tuotantoa”.

Novak sanoi myös, että Moskova työstää mekanismeja, jotka kieltäisivät hintakattoinstrumentin käytön.

G7-maat ja Australia sopivat perjantaina 60 dollarin tynnyrihinnasta venäläiselle öljylle.

Lännen suurimmat taloudet sopivat jo aiemmin tänä vuonna hintakaton asettamisesta ja lupasivat selvittää yksityiskohdat joulukuun alkuun mennessä. Kattohinnan asettaminen osoittautui kuitenkin vaikeaksi.

Venäläisen öljyn hinnan rajoittaminen 65–70 dollariin tynnyriltä, joka oli aiemmin keskusteltu vaihteluväli, ei olisi aiheuttanut Kremlille paljonkaan tuskaa ja eikä olisi juurikaan leikannut sen öljytuloja. Urals-raakaöljy, Venäjän vertailuindeksi, on jo käynyt kauppaa kyseisellä 65–70 dollarin hinnalla.

60 dollarin hinta edustaa lähes 27 dollarin alennusta Brent-raakaöljystä eli maailmanlaajuisesta vertailuindeksistä. Urals on käynyt kauppaa noin 23 dollarin alennuksella viime päivinä.