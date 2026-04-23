Jukka Kopra: Antti Lindtman ei uskalla kertoa vaihtoehtonsa hintaa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan SDP välttelee vaikeita päätöksiä.
Jukka Kopra. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii pääministeri Petteri Orpon eroa, mutta ei uskalla avata suomalaisille oman vaihtoehtonsa hintalappua ja sen maksajia, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo X-palvelussa. Kopran mukaan tämä kertoo kaiken olennaisen johtajuudesta.

Lindtmanin mukaan Orpon pitäisi erota epäonnistuneen talouspolitiikan takia. SDP-johtaja totesi, että näin ”aidot kasvutoimet” päästäisiin käynnistämään heti. Lindtman ei kertonut, mitä nämä aidot kasvutoimet olisivat.

– Haluan muistuttaa Lindtmania, että viime kaudella SDP:n johdolla valtiontalouden kehykset rikottiin, työllisyystoimet vesitettiin ja velkaa otettiin surutta tulevien sukupolvien piikkiin. Sellaiseen tilaan jätettiin Suomi, joka nyt on kohdannut kriisiä toisensa perään, Jukka Kopra toteaa.

– Vaikeita päätöksiä pahempaa on niiden välttely ja siinä SDP on Lindtmanin johdolla terästäytynyt, hän jatkaa.

Kopran mukaan Orpon hallitus tekee päinvastoin: korjaa julkista taloutta ja rakentaa kasvua, jotta ”huominen voisi yllättää hyvälläkin”.

– Päätökset eivät ole helppoja, mutta ne ovat välttämättömiä. Sivusta huutelulla ei ratkaise yhtäkään Suomen ongelmaa, Kopra sanoo.

Riihestä yli miljardi lisää puolustukseen, myös droonitorjunta vahvistuu
Nyt tehdyt päätökset ovat lisäys jo käynnissä oleviin investointeihin, Heikki Autto toteaa.
Ekonomistit: Kehysriihen kasvutoimet jäivät pieniksi
Kiitosta heruu varsinkin yrittäjien eläkeuudistuksesta sekä kotitalousvähennyksen korottamisesta.
SDP:stä vaaditaan pääministerin eroa ja ”aitojen kasvutoimien” käynnistämistä
Antti Lindtman jättää epäselväksi, mikä oppositiopuolueen talousvaihtoehto käytännössä olisi.
