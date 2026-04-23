Jukka Kopra: Antti Lindtman ei uskalla kertoa vaihtoehtonsa hintaa

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii pääministeri Petteri Orpon eroa, mutta ei uskalla avata suomalaisille oman vaihtoehtonsa hintalappua ja sen maksajia, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo X-palvelussa. Kopran mukaan tämä kertoo kaiken olennaisen johtajuudesta.
Lindtmanin mukaan Orpon pitäisi erota epäonnistuneen talouspolitiikan takia. SDP-johtaja totesi, että näin ”aidot kasvutoimet” päästäisiin käynnistämään heti. Lindtman ei kertonut, mitä nämä aidot kasvutoimet olisivat.
– Haluan muistuttaa Lindtmania, että viime kaudella SDP:n johdolla valtiontalouden kehykset rikottiin, työllisyystoimet vesitettiin ja velkaa otettiin surutta tulevien sukupolvien piikkiin. Sellaiseen tilaan jätettiin Suomi, joka nyt on kohdannut kriisiä toisensa perään, Jukka Kopra toteaa.
– Vaikeita päätöksiä pahempaa on niiden välttely ja siinä SDP on Lindtmanin johdolla terästäytynyt, hän jatkaa.
Kopran mukaan Orpon hallitus tekee päinvastoin: korjaa julkista taloutta ja rakentaa kasvua, jotta ”huominen voisi yllättää hyvälläkin”.
– Päätökset eivät ole helppoja, mutta ne ovat välttämättömiä. Sivusta huutelulla ei ratkaise yhtäkään Suomen ongelmaa, Kopra sanoo.