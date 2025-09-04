Venäjä ei ole avoin ulkomaisille rauhanturvaajille, jotka pyrkivät varmistamaan tulitauon tai rauhansopimuksen Ukrainassa.
– Venäjä ei aio keskustella ulkomaisesta väliintulosta Ukrainassa, joka on pohjimmiltaan mahdoton hyväksyä ja heikentää kaikkea turvallisuutta missään muodossa, ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoi maansa valtion televisiossa The Kyiv Independentin mukaan.
Tämä oli vastaus Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ilmoitukseen sodanjälkeisestä suunnitelmasta joukkojen lähettämiseksi Ukrainaan.
Moskova on jo hylännyt Natoon kytköksissä olevien rauhanturvaajien lähettämisen, ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on kutsunut sitä ”ulkomaiseksi sotilaalliseksi väliintuloksi”.
Kreml on toistuvasti esittänyt Ukrainalle maksimaalisia vaatimuksia ja kieltäytynyt osallistumasta johtajatason keskusteluihin Ukrainan ja sen liittolaisten pyrkiessä lopettamaan Venäjän aloittaman sodan Ukrainaa vastaan.
Von der Leyen kertoi Financial Timesille viime viikon torstaina, että Eurooppa valmistelee ”melko tarkkoja suunnitelmia” mahdollisille rauhanturvaajien lähettämisille.
Saksan liittokansleri Friedrich Merz vastasi von der Leyenin puheisiin tiistaina sanomalla, ettei tällaisia konkreettisia suunnitelmia ole ”ainakaan Saksassa”.